Мнение: Спляшем с горя

Подглядел в блоге у нашего китаиста Косарекса, не удержусь от повторения. Что-то в этом есть. Так-то и танец – ничего особенного, и песня как из шарманки – но, видимо, на фоне мегаполисных китайских выжженных пейзажей с пустыми площадями и солнцем, едва видным из-за плотного смога – как-то пробирает. И песенка тоже хороша – прямо Стас Михайлов. Так всё плохо, что даже хорошо!