Эффективен против морщин и способствует заживлению ран: действие витамина К на кожу

Витамин К является чрезвычайно важным питательным веществом для организма: он поддерживает, среди прочего, здоровье костей и сердца, функционирование нервной системы, а также обеспечивает правильную свертываемость крови и защищает клетки от повреждений. Достаточный уровень витамина К может способствовать снижению риска сердечных заболеваний и рака, а еще крепкому здоровью и красоте кожи.

Витамины-антиоксиданты известны своими питательными свойствами в плане ухода за кожей, поэтому А, С или Е часто используются в косметических средствах. Также их можно найти в кремах и косметике. Меньше людей слышали о витамине К, также оказывающем на кожу определенный эффект. Как же он на нее влияет?

Способствует заживлению ран

Жирорастворимый витамин К стимулирует обновление кожи и образование коллагена, защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и в то же время улучшает стягивание ран, ускоряя заживление повреждений.

Осветляет темные пятна на коже

Темные пятна, образующиеся на коже в результате ушибов, могут доставлять людям эстетический дискомфорт. Кремы, содержащие витамин К, также могут подойти как для ускорения заживления, так и для исчезновения отеков и пятен.

Устраняет круги под глазами

Благодаря полезным свойствам витамина К его добавляют в кремы и сыворотки по уходу за глазами. Он существенно улучшает кровообращение и влияет на работу крошечных капилляров вокруг глаз, поэтому может быть полезен для осветления темных кругов и пятен под глазами. В исследовании 2015 года ученые рассмотрели преимущества витамина К и кофеина для кожи, используя продукт на основе масла эму. В итоге исследователи пришли к выводу, что морщины и темные круги под глазами уменьшались при его использовании. Хотя не было ясно, как именно. Вероятнее всего, каждое вещество вносило свой вклад в полученный результат.

Обладает эффектом против морщин

Витамин К обеспечивает эффективную помощь в предотвращении морщин и сокращении глубоких борозд на коже. Предыдущие исследования показали, что в сочетании с ретинолом, витаминами С и Е он творит чудеса с состоянием кожи, практически омолаживая ее.

Может помочь предотвратить появление растяжек

Витамин К также улучшает эластичность кожи. Поэтому он также может предотвратить образование растяжек в проблемных зонах. Если организм получает его в достаточном количестве, то это способствует появлению более упругой и красивой кожи.

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Применение витамина К

Средства по уходу за кожей с витамином К безопасны для всех типов кожи. Единственный риск – очень редкие аллергические реакции. Некоторые ингредиенты усиливают его полезные свойства, поэтому вполне допустимо комбинированное использование с кофеином, ретинолом, витаминами Е и С или арникой.

Биологически активная добавка весьма проста в применении. Суточная норма потребления витамина К составляет 90 мкг для женщин и 120 мкг для мужчин. Его лучшие источники включают листовую зелень, такую как капуста, шпинат, мангольд или брюссельская капуста, брокколи, зеленый горошек. А еще субпродукты, особенно печень, но сыры также содержат много витамина К.

При повышенном риске образования тромбов или склонности к тромбообразованию его следует дозировать с осторожностью из-за стимулирующего действия на свертываемость крови. В этом случае прием нужно обсудить с лечащим врачом или диетологом.

Симптомы дефицита витаминов

Дефицит витаминов может отрицательно сказываться на состоянии кожи. Но многие люди не осознают, что это может быть причиной. В идеале стоит регулярно сдавать анализы на витамины и стараться держать их в референсных значениях. Тогда не будет никаких проблем.