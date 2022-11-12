 

Кожуре грибов нашли новое применение

12.11.2022, 21:30, Разное
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Исследователи из Университета Иоганна Кемплера нашли новое применение кожуре грибов. Был разработан микрочип, который в будущем можно будет задействовать в маломощных устройствах. Более подробная информация опубликована в Science Advances.

В процессе новой исследовательской работы авторы пришли к выводу, что использование природных элементов может значительно облегчить разработку компьютерных чипов и аккумуляторов. Им удалось создать металлические цепи на поверхности кожицы мицелия гриба.

Стало известно, что эти цепи отличаются практически той же проводимостью, что и пластиковая основа.


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