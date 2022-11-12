Вызывают увеличение веса и неважны для здорового питания: самые популярные заблуждения и правда об углеводах

Когда речь идет о здоровье и питании, углеводы имеют очень плохую репутацию. Их буквально демонизируют, считая чуть ли не главным фактором, провоцирующим болезни и лишний вес. Так ли это на самом деле? Вот некоторые самые популярные мифы и заблуждения об углеводах.

Углеводы вызывают увеличение веса

Это утверждение очень распространено, из-за него очень многие испытывают страх перед углеводами. Но правда в том, что по своей сути они не вредны и не способствуют ожирению. Именно калории, а не углеводы, приводят к увеличению веса. Другой спор, который часто возникает у людей: лучше ли низкоуглеводное или низкожировое питание?

Было доказано, что диета с низким содержанием жиров и диета с низким содержанием углеводов приводят к одинаковой потере веса и улучшению показателей метаболического здоровья. Таким образом, углеводы не вызывают увеличения веса. Если ваша цель — похудеть, основное внимание должно быть уделено достижению дефицита калорий с помощью сбалансированной диеты.

Углеводы не важны для здорового питания

Углеводы играют центральную роль в сбалансированном питании, являясь предпочтительным источником энергии для тела (и мозга). Многие продукты, содержащие углеводы, также очень питательны, в том числе цельнозерновые, фрукты и овощи.

Клетчатка — это тип углеводов, который организм не может расщепить. Поэтому он проходит через наш кишечник в толстую кишку, обеспечивая объем стула и предотвращая запоры. Некоторые виды клетчатки также питают полезные кишечные бактерии, позволяя им поддерживать здоровье кишечника и общего состояния здоровья.

Нельзя есть углеводы на ночь

В нашем организме нет таймера, который означает, что употребление углеводов после 18:00 вредно или приводит к увеличению веса. Тем не менее наедаться на ночь действительно не стоит, но углеводы здесь ни при чем. В целом лучше есть и перекусывать в дневное время, а не перед сном, чтобы не давать нагрузку на уставшую за день пищеварительную систему.

Иногда в жизни случается, что вы заработались допоздна и позволили себе поздний ужин или полуночный перекус. Это нормально, если не превращается в ежедневную систему. Именно грамотное распределение приемов пищи имеет наибольшее значение для нашего долгосрочного здоровья.

Цельнозерновые продукты – всегда лучший вариант

Основная причина этой рекомендации заключается в том, что неочищенные продукты, как правило, содержат больше клетчатки. Ее в организме людей постоянно не хватает. Так что это хороший совет, но для некоторых людей «чистые» версии углеводов могут быть лучшим вариантом.

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Например, люди с проблемами кишечника не смогут нормально переваривать продукты с высоким содержанием клетчатки. Некоторые спортсмены могут также выбирать варианты очищенных продуктов, чтобы обеспечить свои мышцы быстрым питанием и поддержать их восстановление.

Кроме того, иногда мы можем просто предпочесть «чистые» углеводы для удовольствия (круассаны из цельнозерновой муки — это не то же самое), и это тоже нормально. Очищенные продукты тоже не лишены питательных веществ, не стоит просто отказываться от них из-за распространенного мифа.

Безглютеновые продукты полезнее

Возможно, вы слышали о ком-то, у кого неприятные симптомы исчезли после отказа от глютена. Но правда в том, что нет никаких доказательств, что глютен причиняет вред или вызывает воспаление у людей. Единственное, для кого он вреден, — это люди с врожденной непереносимостью глютена.

Так что, если вы здоровы, отказ от глютена в вашем случае будет не оправдан. На самом деле это может привести к обратному результату, поскольку многие безглютеновые продукты содержат меньше клетчатки и белка. В них к тому же больше насыщенных жиров и соли. Да и стоят они намного дороже.