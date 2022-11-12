Рахмат — сила

Новая жизнь россиян в Узбекистане.

С января по сентябрь 2022 года в Узбекистан, по данным министерства туризма и культурного наследия страны, въехало 395,1 тысячи жителей России. При этом в первый месяц объявленной частичной мобилизации — 78,3 тысячи. Точных данных за октябрь и ноябрь пока нет, но очевидно, что число прибывших увеличилось.

По словам председателя правления Центробанка страны Мамаризо Нурмуратова, около половины приехавших остались на территории Узбекистана. «Они постоянно работают и находятся здесь», — пояснил он. Счета в местных банках открыли 67 тысяч жителей РФ. Они конвертировали в сумы (национальную валюту) свыше $200 млн.

В отличие от Казахстана или Кыргызстана, где вопрос, что делать с релокантами, многократно поднимался и в СМИ, и на государственном уровне, в Узбекистане широкого политического обсуждения, кажется, и не было. В прессе на эту тему высказываются преимущественно экономисты, которые одновременно отмечают и проблему повышения цен на жилье, и возможности для роста экономики. Из органов власти лишь МИД однозначно заявил, что Ташкент выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Украине и депортировать жителей России, которые не нарушают законы Узбекистана, государство не будет.

Как сами россияне осваиваются в Узбекистане, какие плюсы они находят в этой стране и с какими трудностями сталкиваются, планируют ли вернуться в Россию — в репортаже «Новой газеты».

«Подарок Аллаха»

— Брат, брат, брат, куда едешь? Не стесняйся — говори, недорого отвезем, — стоит только пересечь границу Узбекистана, как тебя обступают таксисты. Они стоят прямо под крышей на выходе из погранпункта, и пока нет заказов — перешучиваются с проверяющим документы автоматчиком.

Автоматчик, как бы грозно ни звучало это слово, никакого страха не внушает. Плотный добряк. «Иван? — он берет мой загранпаспорт и уже через 10 секунд возвращает его. — Проходи, хорошей тебе дороги». Передает меня тем самым таксистам.

Разумеется, они отвозят задорого. По крайней мере, по местным меркам. За 40 минут езды от границы до центра Ташкента — $20. На Яндекс.Такси, как выяснится позже, цена в 4 раза ниже, но у меня, приехавшего в Узбекистан без сум и местной SIM-карты (то есть оставшегося без интернета), выбор небольшой.

Daewoo Nexia завывает, набирая обороты, и вот мы уже мчимся под восемьдесят километров в час по приграничным селам, улицы которых перетекают друг в друга вплоть до самого Ташкента.

— Не надо пристегиваться, брат. В городе пристегнемся, — Нуриддин говорит это с уверенностью человека, двадцать лет работающего в такси.

Он рассказывает, что в феврале-марте, а потом в сентябре и октябре только и успевал забирать россиян из аэропорта Ташкента и с казахстанской границы. Спал по четыре часа в сутки, зато денег заработал — «на год хватит, даже больше».

— Свою квартиру с женой сдали, к маме моей переехали. У меня «двушка» небольшая — за $800 россияне взяли. Точно тебе говорю: сейчас в Ташкенте жилье больше ценится, чем в Москве, — рассказывает он.

И не обманывает: с массовым прибытием россиян цены на аренду жилья в Узбекистане, как и в других соседних странах, резко выросли — в 2‒2,5 раза. И теперь за «двушку» на самой окраине Ташкента нужно отдать минимум $500, в 4‒5 километрах от центра — минимум $800, а в самом центре цены начинаются от $900. Однокомнатных квартир в столице Узбекистана практически нет: и раньше, и сейчас жилье строится с расчетом на большие семьи. По данным Госкомстата, детей до 16 лет имеют 75,3% домохозяйств республики, причем 25,7% семей — многодетные.

— И как здесь воспринимают приезд россиян? — спрашиваю я Нуриддина.

— Очень хорошо мы относимся, — вскидывает он руку. — Гость — подарок Аллаха. А РФ — не чужая страна, все в РФ работали.

По его словам, отношение к происходящему в Украине в узбекистанском обществе неоднозначное: многие считают, что российское руководство поступило правильно, а многие — напротив, поддерживают Украину.Но замечает, что для Узбекистана это «не настолько болезненный вопрос» и никакого раскола среди людей нет. «У нас свои проблемы», — говорит он.

— Я лично не понимаю, зачем это сделано, брат. У Узбекистана нет ни с кем [территориальных] споров. Но даже если… Неужели бы мы стали воевать с братьями-казахами или с кыргызами, или с туркменами? Да мы бы сели, поговорили, все бы решилось, — он задумывается на несколько секунд. — Но как бы кто ни относился [к конфликту РФ и Украины], на вас это не скажется. Все к вам будут хорошо относиться. Мы понимаем, что вы спасаете свои жизни.

А Узбекистан исторически спасал людей: тут при Сталине были крымские татары, армяне, болгары — их сюда депортировали, а наши бабушки и деды их кормили, пускали в свои дома. Мы помним об этом.

Ташкент открывается выкрашенными в желтый и белый цвета советскими домами, которые в центре сменяются помпезными новостройками с арками и стеклянными небоскребами. Многие релоканты в разговорах со мной будут отмечать, что представляли себе столицу Узбекистана куда скромнее и что мы, увы, вообще мало знаем о Центральной Азии.

Деньги и хлеб

Юрий Кобцев — предприниматель из Твери, ведет бизнес в e-commerce и сейчас готовит к запуску маркетплейс, который будет работать на страны СНГ. А еще у него — пятеро детей. В отличие от большинства осенних эмигрантов, Россию он вместе с семьей покинул еще до объявления частичной мобилизации — предвидел ее.

— Достаточно было просто посмотреть на ситуацию, чтобы понять, к чему все идет, — рассказывает Юрий. — Мы пересекли границу с Казахстаном в ночь с 11 на 12 сентября и дальше поехали в Узбекистан. А когда 20 сентября Госдума приняла закон о введении в уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное положение», я позвонил оставшемуся в Москве сыну и сказал: «Дань, сколько тебе до дома ехать? Срочно бросай все, мама покупает билет — вылетай». Сын опоздал на самолет, но в итоге смог уехать на машине.

Покинуть Россию Кобцевы решили еще в феврале, но с бизнесом и пятью детьми сделать это оказалось не так просто.

— Я четко понимал, что до выборов в нашей стране непопулярных решений никто принимать не будет, а уж после выборов — легко. Потому поставил цель: ко дню голосования нужно разобраться со всеми делами и выехать за границу. Узбекистан мы изначально рассматривали как временное убежище перед отъездом в Дубай.

Но когда увидели, какая тут страна, какая тут вкусная кухня, какие здесь гостеприимные люди и как к нам, россиянам, хорошо относятся, решили, что проживем тут минимум полгода и, может быть, попробуем получить вид на жительство.

— В чем выражается хорошее отношение? — уточняю я.

— Первая наша погибель от гостеприимства чуть не случилась еще в поезде, — усмехается Юрий. — На подъезде к Ташкенту один гражданин настойчиво предлагал взять у него деньги, чтоб мы смогли оплатить такси. Не обменять рубли на сумы, а просто взять у него деньги. Мы отказывались. Из-за этого весь вагон собрался на консилиум, чтоб обсудить, чем нам помочь. Наперебой предлагают деньги — мы не берем. Сварганили нам в итоге местную SIM-карту, а потом тот мужчина, который консилиум собрал, ходил с нами по вокзалу, чтоб показать, где обменивают валюту.

На второй или третий день нашего пребывания мы с младшим сыном Никитой ехали в такси. А у меня сумы закончились, и я планировал оплатить поездку российской картой. Смотрю, внезапно в приложении способ оплаты меняется на наличные. Я говорю водителю: «Ой, можно вам рублями отдать?» Он говорит: «Не, брось, я тебя бесплатно довезу». Я удивляюсь: «Как же так — бесплатно?» Он говорит: «Да потому что Никитос — мой друг». И улыбается. Конечно, я все равно ему отдал рубли.

Еще пример. Поехали оформлять ПИНФЛ (аналог российского ИНН, без него невозможно оформить карту в местном банке. — И. Ж.), и оказалось, что служба единого окна переехала. А куда переехала — мы не понимаем: объявление на узбекском звучит. Вышла женщина, мы ее спрашиваем: «Что в объявлении говорят?» Она сначала пыталась нам что-то объяснить, потом махнула рукой: «Поехали». И просто отвезла нас к нужному месту.

В магазины приходишь, продавцы говорят: «Из России? У тебя хлеб есть? Можем хлеб просто так дать».

И у меня от такого отношения просто сбой в системе происходил в первое время. Особенно потому, что я знаю, что у нас в стране не очень хорошо относятся к мигрантам из Узбекистана. Я начал спрашивать у всех: у продавцов, у таксистов, у прохожих — почему к нам здесь так относятся? И этому нашлось объяснение. Люди разными словами говорили, что в 90-е отсюда был большой исход русских, и после этого в стране началась экономическая просадка, поэтому возвращение русских — это хороший знак, это значит, что будет расцвет, что все будет хорошо. Тем более что едут действительно умные и предприимчивые.

И у этого есть другая сторона: от многих россиян здесь я слышал, что они, встретив такое отношение к себе, теперь сами будут лучше относиться к мигрантам в России.

Отъезд Юрия и его семьи не все близкие восприняли положительно.

Одна из пожилых родственниц, пережившая Великую Отечественную войну, отправила в семейный чат сообщение: «В нашем роду еще никогда не было предателей и трусов». Потом, правда, это сообщение удалила.

— Я ни в коем случае не осуждаю ее, — говорит Юрий. — Человеку за 90. Если бы на нас напали, я бы точно не поехал в Узбекистан, а взял бы сына и пошел на фронт. Но сейчас исходные данные другие. Вообще отношение старших родственников к происходящему после [частичной] мобилизации сильно изменилось. Если раньше мы с ними спорили, то сейчас, например, мама супруги делает себе загранпаспорт и, может быть, приедет к нам на Новый год.

В Ташкенте Кобцевы сняли четырехкомнатную квартиру в 20 минутах езды от центра города. Она обошлась им относительно недорого — в $800 в месяц (надо помнить, что дело было еще до частичной мобилизации). Сейчас они планируют открыть в центре города бар-кофейню с ироничным названием «Понаехали».

— Я просто вижу, что ребятам, которые приехали по одному или небольшими компаниями, здесь немного скучновато — не хватает общения. И мы хотим собирать их для игр в «Мафию», в стикеры, в настолки. Музыкантов будем звать, чтоб выступали.

— Сложно россиянину в Узбекистане бизнес открыть?

— Да я бы не сказал. Зарегистрировать фирму — 40 минут. Очень хорошо работают госуслуги, служба одного окна. Местами даже лучше, чем в России. Единственная сложность — нерезиденты должны доплачивать при открытии юрлица $900.

Но если найти местного директора, то и этого платить не нужно. Лицензия на алкоголь стоит порядка 7000 рублей в месяц. Аренда тоже вполне посильная: 120 «квадратов» в центре — около $2000. По моим подсчетам, должно отбиваться.

На родину

С сентября в Узбекистан активно уезжают и выходцы из этой страны. Карим Азамов родился и вырос в Ташкенте, но семь лет назад получил российское гражданство по государственной программе «Соотечественники».

— Сначала я выбрал переселение в Калужскую область, но там мне отказали. Потом подал документы в Саратов, и оттуда пришел положительный ответ, — рассказывает он. — По образованию я микроэлектронщик: должен рассчитывать микросхемы, паять платы, заниматься разработкой схемотехники. И зарплаты в Узбекистане меня как специалиста не устраивали. Жизнь в РФ представлялась куда более перспективной.

На деле, конечно, все оказалось сложнее: поработать микроэлектронщиком в РФ Кариму так и не удалось, хотя завод по производству холодильников в Саратове был готов его взять. Проблемы возникли из-за узбекистанского паспорта: процедура выхода из гражданства (в Узбекистане двойное запрещено) не быстрая, занимает не один год. Собственно, Карим и сейчас — житель двух стран.

— В итоге я работал грузчиком, разнорабочим. Зарплата была 13 000 рублей в месяц. Жил очень бедно, похудел на 12 килограммов. Потом брат позвал меня работать в Подмосковье электриком и сантехником на производстве салатов. Там были хорошие условия: я мог зарабатывать до 70 000 рублей, плюс предприятие обеспечивало жильем и питанием.

Азамов говорит, что видел в РФ разное отношение к себе, но в основном — все-таки положительное.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—