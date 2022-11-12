Радость-то какая – Личное мнение

Сегодня довольно грустный день — моя любимица Шишкова разменяла четвёртый десяток.

Не знаю, кто вручил ей такой скудный торт, и почему он доставлен в пакете из ЦУМа:



Фото: Соцсети

Впрочем, может быть, миссия пакета иная — показать, что жизнь на четвёртом десятке у Алёнушки удалась.

Стоит одинокая с тортиком и показывает, как же она сильно счастлива.

Тимурка наверное не приедет. А мог бы! Забыл, что ли, о дне рождения матери своего ребёнка? А та стоит в коридоре, куцый торт держит. Двери в другие комнаты почему-то закрыты.

Очень надеюсь, что именинницу всё-таки пустят в комнату и пригласят сегодня за стол. Мудрая Симона Яковлевна не сможет оставить Алёнку без угощения. Навалит ей щей или картошки.

А потом скажет: какая же ты счастливая, Алёнка! Как почему? Встречаешь юбилей вместе со мной.

Впрочем, не исключено, что Алёнка собралась в путешествие вместе с пакетом. Сложила штанишки, пуховик и шапку. Всего скарба — немного, в самолёт можно влезть экономом. Даже за багаж не придётся доплачивать и полететь в… Куда бы полететь? Где сейчас низкий сезон?

Я искренне поздравляю Алёнку! Желаю, чтобы и пятый десяток она разменяла в таком же бодром расположении духа.

Давайте, тоже поздравьте женщину. Только искренне — вам жалко, что ли? От всей души пожелайте ей чего-то хорошего.

—