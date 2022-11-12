 

«Наступает эра гуманизма» – в Афганистане решили сажать пожизненно за цветные волосы, а не забивать камнями

12.11.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Афганистана объявили об очередных гуманистических реформах, направленных на послабление репрессивных законов.

Планируется, что с 2023 года за цветные волосы будут не забивать камнями, а всего лишь приговаривать к пожизненному заключению без права переписки и прошения о помиловании.

По мнению министра по делам неотвратимой кары за харам Азада Гулбуддина, сторонники крайних мер не должны забывать, что на дворе 2022 год, а Афганистан планирует интегрироваться в мировое сообщество. Для этого можно допустить ряд послаблений по вопросам, которые не являются принципиальными – к примеру, перестать преследовать за хранение и распространение CD-накопителей («дисков шайтана»), разрешить женщинам совершать банковские переводы на небольшие суммы и прекратить забивать их камнями за цветные волосы.

– Наступает эра гуманизма, прав человека и прочих вещей, которые мы должны хотя бы частично принять в 2023 году, – говорит политик. – Если мы не будем это делать, у нас однозначно возникнут проблемы на пути к европейской интеграции.

Проект реформ уже вызвал широкое обсуждение в обществе. Многие сочли, что министр сам отступил от истинной веры, но нашлись и прогрессивные силы – они предлагают за цветные волосы даже не сажать на всю жизнь, а всего лишь отрубать один-два пальца. Вопрос предлагается вынести на онлайн-голосование.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.22 / Мнение: Скепсис

20.10.22 / Daily Mail – американские аналитики признали вооружённые силы США «слабыми»

24.02.21 / Скандалы: Патриотизм дорогого стоит

10.10.22 / Мнение: Сингулярность

01.12.21 / «Разве вы не видите, что обстановка в стране предреволюционная?»

04.02.21 / Сергей Светлаков с женой, Тина Канделаки, Светлана Иванова и другие гости премьеры фильма “Love”

18.03.22 / Мнение: ЮТуб

01.03.22 / Принц Эдвард и звезда сериала “Бриджертоны” Реге-Жан Пейдж на гала-концерте в Лондоне

19.04.22 / Блинкен заявил, что военная операция Турции против курдов не является агрессией

01.08.22 / Косы – тренд лета 2022: как их вписать в любую прическу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика