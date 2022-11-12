«Наступает эра гуманизма» – в Афганистане решили сажать пожизненно за цветные волосы, а не забивать камнями

Власти Афганистана объявили об очередных гуманистических реформах, направленных на послабление репрессивных законов.

Планируется, что с 2023 года за цветные волосы будут не забивать камнями, а всего лишь приговаривать к пожизненному заключению без права переписки и прошения о помиловании.

По мнению министра по делам неотвратимой кары за харам Азада Гулбуддина, сторонники крайних мер не должны забывать, что на дворе 2022 год, а Афганистан планирует интегрироваться в мировое сообщество. Для этого можно допустить ряд послаблений по вопросам, которые не являются принципиальными – к примеру, перестать преследовать за хранение и распространение CD-накопителей («дисков шайтана»), разрешить женщинам совершать банковские переводы на небольшие суммы и прекратить забивать их камнями за цветные волосы.

– Наступает эра гуманизма, прав человека и прочих вещей, которые мы должны хотя бы частично принять в 2023 году, – говорит политик. – Если мы не будем это делать, у нас однозначно возникнут проблемы на пути к европейской интеграции.

Проект реформ уже вызвал широкое обсуждение в обществе. Многие сочли, что министр сам отступил от истинной веры, но нашлись и прогрессивные силы – они предлагают за цветные волосы даже не сажать на всю жизнь, а всего лишь отрубать один-два пальца. Вопрос предлагается вынести на онлайн-голосование.

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