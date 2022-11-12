 

Сидит на чемоданах: рассказавшая о романе с женатым Долина собирается покинуть Россию

12.11.2022, 18:40, Разное
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Лариса Долина не так давно дала повод посплетничать о своем новом романе. Певицу в последнее время часто видят в компании друга Армена Джигарханяна Юрия Растегина. И, если Долиной встречи романтического характера никто запретить не вправе: она уже почти год назад развелась со своим последним мужем, то у второй половинки Растегина могут появиться вопросы. Как стало известно, новый бессменный спутник певицы женат.

Сплетни так утомили Ларису Долину, что она, наконец, откровенно рассказала о романе с женатым.

“Какой роман? Чушь собачья!”, – вспылила певица, убеждая журналистов, что все свое свободное время тратит исключительно на дочь и внучку. Подчеркнула она также то, что она хочет видеть рядом сильного мужчину, а таких, увы, слишком мало.

Кроме того, поделилась Долина и тем, что скоро собирается покинуть Россию: совсем скоро улетит на море в компании своих близких. Два года Лариса работала без передышки и
теперь, истосковавшись по отдыху и солнцу, буквально сидит на чемоданах. Отправится их женская банда на Мальдивы: там, по словам Ларисы Долиной, красиво и немноголюдно.


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