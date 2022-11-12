 

Шок! Киркоров перенес срочную операцию на сердце

12.11.2022, 18:40, Разное
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Только что стало известно о том, что отец Филиппа Киркорова перенес срочную операцию на сердце. Бедросу Киркорову поставили кардиостимулятор после очередного приступа мерцательной аритмии.

Сердце пожилого артиста почти полностью останавливалось: пульс падал до 30 ударов в минуту. К счастью, ему оказали помощь квалифицированные медики и теперь самое страшное осталоь позади.

Как оказалось, угроза жизни Киркорову-старшему возникла еще лет 20 назад: именно тогда медики и посоветовали певцу задуматься об операции. Подталкивал к этому отца и сам Филипп Бедросович и, годы спустя, ему это удалось.

Заслуженный артист признается, что вмешательство происходило под местной анастезией, так что он дже не почувствовал никакой боли. Сразу же после операции он ощутил, что ему хватает дыхания на ходьбу: раньше он передвигался с трудом.

Теперь отец Филиппа Киркорова готовится внось выйти на сцену: в следующем году у него запланирован юбилейный концерт. Желаем ему крепкого здоровья!


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