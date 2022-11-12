Не только успокаивает нервы: чем так полезна мята для кожи и как ее применять в домашней косметологии

Мята часто используется в различных кулинарных рецептах и помогает придать блюдам и напиткам свежий вкус и неповторимый аромат. Это также просто чудодейственное средство для ухода за кожными покровами, и оно применяется в косметологии.

Мяту часто включают в состав различных лосьонов, кремов, шампуней, очищающих средств, бальзамов для губ и кондиционеров. Вот несколько основных преимуществ мяты для кожи и рецепты натуральных средств с этим компонентом.

Осветление кожи лица

Мята оказывает освежающее и успокаивающее воздействие на кожные покровы. При нанесении на лицо ментол помогает расслабиться. Кроме того, мята осветляет любые пятна, имеющиеся на коже.

Лечение прыщей

Мята обладает антибактериальными свойствами и содержит в своем составе салициловую кислоту, которая способствует лечению прыщей.

Также в составе этого растения присутствует витамин А, который контролирует выработку подкожного жира. Это просто чудодейственное средство для людей, у которых жирная и склонная к высыпаниям кожа. Мята помогает лечить прыщи и очищать поры.

Успокаивает укусы комаров

Благодаря противовоспалительным свойствам мяты она помогает успокоить раздражение от укусов комаров. Также устраняет другие раздражения кожных покровов.

Увлажнение кожи

При использовании с другими, правильно подобранными ингредиентами мята помогает удерживать влагу в коже и сужает поры.

Кроме того, она позволяет смягчить и успокоить сухие кожные покровы и избавиться от зуда.

Тонизирование кожи

Мята является мягким вяжущим средством, которое можно использовать для тонизирования кожных покровов.

Этот компонент помогает убрать загрязнения из пор и сузить их. В итоге кожа становится более мягкой, нежной и хорошо увлажненной.

Избавиться от черных точек

Черные точки образуются тогда, когда загрязнение и подкожный жир оседают в порах и засоряют их.

Мята помогает очистить поры и сужает их. Это средство также помогает предотвратить повторное появление черных точек.

Омоложение кожи

Мята помогает улучшить кровообращение, гарантируя то, что кожа будет получать достаточное питание и увлажнение.

Это способствует омоложению кожных покровов и сохранению их здоровыми. Также мята богата антиоксидантами, поэтому помогает сохранить кожу здоровой и без повреждений.

Замедление старения

Правильное питание и увлажнение кожных покровов являются естественным методом замедления старения.

Поскольку мята повышает микроциркуляцию крови и способствует увлажнению кожных покровов, это растение также препятствует образованию морщин и тонких линий.

Осветление и удаление шрамов от прыщей

В листьях мяты содержится салициловая кислота. Это способствует тому, что клетки кожи разглаживаются. В итоге можно избавиться от шрамов, оставшихся после прыщей.

Уменьшение темных кругов под глазами

Темные круги могут быть спровоцированы множеством различных факторов. Однако мята может предотвратить эту проблему благодаря содержанию антиоксидантов.

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Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, что способствует устранению темных кругов.

Вот несколько хороших способов использования мяты для приготовления различных средств для кожных покровов.

Маска с огурцом и мятой

Это просто отличное средство для отбеливания кожных покровов. Чтобы сделать его, нужно взять:

небольшой кусочек огурца толщиной 2 см; 10-12 листьев мяты; 1/2 ст. л. меда.

Все компоненты измельчить до получения гладкой смеси. Нанести приготовленное средство на 20 минут. Наносить 1-2 раза в неделю.

Маска с бананом и мятой

Это отличное средство для питания и увлажнения кожных покровов. Чтобы сделать это средство, взять:

2 ст. л. пюре банана; 10-12 листьев мяты.

Смешать все компоненты до получения гладкой массы. Нанести на лицо на 15-30 минут. Ополоснуть прохладной водой. Делать нужно 1-2 раза в неделю.

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Маска с мятой и лимоном

Это средство помогает бороться с прыщами. Чтобы сделать маску, взять:

10-12 листьев мяты; 1 ст. л. сока лимона.

Измельчить листья мяты и добавить сок лимона. Нанести на прыщи и шрамы от высыпаний. Оставить на 15 минут. Ополоснуть прохладной водой. Использовать один раз в день.

Скраб с овсянкой и мятой

Это отличное отшелушивающее и питающее средство для кожных покровов. Чтобы его сделать, взять:

1 ст. л. овсянки; 10-12 листьев мяты; 1 ч. л. меда; 2 ч. л. молока; небольшой кусочек огурца.

Измельчить огурец и листья мяты до состояния пюре. Соединить все остальные ингредиенты. Нанести смесь на лицо и оставить на 7 минут. Осторожно потереть массирующими движениями, чтобы убрать омертвевшие частички кожи. Массировать 2-3 минуты и промыть прохладной водой. Наносить 2-3 раза в неделю.

Этот скраб можно использовать для сухой и чувствительной кожи. Это хорошее очищающее средство. Кроме того, такой скраб питает кожу и делает ее сияющей и здоровой.

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Маска с глиной и мятой

Это отличное средство для жирной кожи. Чтобы его сделать, взять:

1 ст. л. индийской глины; 10-12 листьев мяты; 1/2 ст. л. меда; 1/2 ст. л. творога.

Измельчить листья мяты и добавить глину, мед и творог. Размешать до гладкой смеси. Нанести на 20 минут. Применять 1-2 раза в неделю.

Маска с йогуртом и мятой

Это отличное средство для сухой кожи. Для приготовления взять:

1 ст. л. индийской глины; 2 ст. л. йогурта; 10-12 листьев мяты.

Измельчить мяту и добавить йогурт и глину. Размешать до однородного состояния. Нанести на 20 минут. Ополоснуть прохладной водой. Применять 1-2 раза в неделю.

Маска с мятой и розовой водой

Это хорошее средство для нормальной кожи Чтобы сделать его, взять:

1 ст. л. розовой воды; 1/2 ст. л. меда; 10-12 листьев мяты.

Измельчить мяту и перемешать все ингредиенты до однородности. Нанести смесь на 20 минут. Ополоснуть теплой водой. Применять 1-2 раза в неделю.

Маска с огурцом и мятой

Это отличное средство против солнечных ожогов. Чтобы сделать его, взять:

1/4 свежего огурца; 10-12 листьев мяты.

Измельчить все ингредиенты до гладкой смеси. Нанести на пораженные области. Нанести на 20 минут. Ополоснуть прохладной водой.

Тоник для сухой и зудящей кожи

Чтобы сделать это средство, взять:

6 ч. л. свежих листьев мяты; 1/2 л воды.

Проварить мяту в воде около 20 минут. Дать остыть. Смочить ткань в настое и приложить на пораженную область. Нанести на 2-3 минуты. Повторить 4-5 раз. Применять 1-2 раза в день.

Мятный тоник

Для приготовления этого средства взять:

1 1/2 ст. воды; 2 ст. л. свежей мяты.

Проварить мяту в течение 20 минут. Дать остыть и отфильтровать. Нанести готовое средство на лицо при помощи ватного диска. Затем нанести увлажняющим крем.

Это средство можно хранить в холодильнике 6-7 дней. Применять 1-2 раза в день.

Это очищающее и вяжущее средство, которое помогает предотвратить образование прыщей.

Маска против прыщей

Чтобы сделать это средство, взять:

1 ст. л. жидкого меда; 15 измельченных листьев мяты; 1 ч. л. сока лимона.

Смешать все компоненты и нанести на 15 минут на кожу. Ополоснуть прохладной водой.