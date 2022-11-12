 

Глава Запорожской области Балицкий сообщил о надежно укрепленных границах

12.11.2022, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Границы Запорожской области надежно укреплены, планов по эвакуации населения нет, для этого нет причин, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

По его словам, пропаганда Украины распространяет слухи для того, чтобы посеять панику и дестабилизировать обстановку, написал он в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие, отметив штатную работу служб и администрации.

Ранее о том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, а также сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.21 / В МВД Украины рассказали, зачем стреляли в водителя Шефира

18.08.21 / Канада не планирует признавать власть “Талибана” в Афганистане – Трюдо

28.11.20 / Украина не будет вводить локдаун в ближайшие недели – Ирина Геращенко

23.09.20 / Швеция задумала отказаться от «особого пути» в борьбе с коронавирусом

14.09.20 / На выборах главы Пермского края победил Дмитрий Махонин

20.01.22 / “У меня дома много разной синьки есть”. Усик рассказал, как относится к алкоголю

16.12.20 / «Рождество не отменяется!» – Всемирный конгресс Санта-Клаусов впервые стал виртуальным

29.11.21 / Парламент Швеции избрал Андерссон премьер-министром во второй раз за шесть дней

01.07.20 / Оппозиционеров уличили в фальсификации экзитполов

27.12.20 / Пряничный монолит обнаружили в Сан-Франциско

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика