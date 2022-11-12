Глава Запорожской области Балицкий сообщил о надежно укрепленных границах

Границы Запорожской области надежно укреплены, планов по эвакуации населения нет, для этого нет причин, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

По его словам, пропаганда Украины распространяет слухи для того, чтобы посеять панику и дестабилизировать обстановку, написал он в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие, отметив штатную работу служб и администрации.

Ранее о том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, а также сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.

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