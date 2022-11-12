Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив еще 10 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам города.

Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Орловка и Макеевка, выпущено пять снарядов калибром 155 мм, в населенный пункт Красногоровка – город Донецк выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Это 12 обстрел территории ДНР с применением РСЗО «Град» украинскими войсками с начала суток. Также была обстреляна Горловка, а также зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 17.02, выпущено шесть снарядов.

Также в 16.50 украинские войска обстреляли населенный пункт Кременец.

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