The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине

Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, сообщил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.

Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам, написал он в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Эксперт считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».

Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.

Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.

Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.

Ранее летчик МиГ-31 ВКС РФ рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.

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