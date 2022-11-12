ABC Nyheter – украинский конфликт напугал шведов — добровольцы тысячами записываются в армию

В ряды шведской армии записались 27 тысяч добровольцев, пишет ABC Nyheter. Напуганные украинским конфликтом граждане Швеции выстаиваются в очередь, чтобы внести свой вклад в защиту королевства. Как отмечается, шведские вооружённые силы уже проводят совместные учения с армиями стран НАТО, хотя формально в альянс ещё не вступили.

Серьёзная ситуация с безопасностью в Европе вызвала спонтанную реакцию шведских мужчин и женщин. Сейчас они выстраиваются в очередь, чтобы внести свой вклад, находясь в рядах войск Шведского ополчения. Украинский конфликт напугал шведов: они тысячами записываются добровольцами на службу, чтобы иметь возможность внести свой вклад в случае возникновения угрозы нападения. «Большое количество заявок свидетельствует о сильной приверженности и крепком желании защитить общество. Это очень хорошо», — заявил глава отдела Шведского ополчения Петер Оберг в пресс-релизе шведского минобороны.

Вместе с Финляндией Швеция подала заявку на членство в НАТО в связи с событиями на Украине после более чем 200-летнего неприсоединения. Шведские власти больше не хотят рисковать оставаться в одиночестве и поэтому решили вступить в оборонительный союз, в котором уже объединены 30 стран. Пока Турция и Венгрия отказываются предоставить Швеции и Финляндии статус члена, но переговоры всё ещё продолжаются. В то же время шведские войска проводят учения вместе с союзниками. Ряд стран НАТО, включая США, Великобританию и Норвегию, предоставили Швеции гарантии безопасности в случае нападения на неё, отмечает ABC Nyheter.

Тем временем в Швеции повышенный уровень тревоги. Уровень боевой готовности был повышен, отработана общая оборона, и шведские вооружённые силы были перенаправлены для защиты районов, которые считаются уязвимыми, например на остров Готланд в Балтийском море. Появились чёткие сигналы того, что желание защищаться у населения сохранилось. Швеция, как и Норвегия и ряд других европейских стран, на протяжении нескольких последних лет сокращала свой военный бюджет, однако сейчас, когда ситуация с безопасностью значительно ужесточилась, потребность в кадрах возросла. В этой связи Швеция объявила о крупномасштабной модернизации вооружённых сил, пишет ABC Nyheter.

Тем не менее повышенное внимание к обороне не совсем беспроблемно. Народное ополчение Швеции сейчас работает на полную мощность, чтобы принять как можно больше людей, которые хотят внести свой вклад в защиту страны. На сегодняшний день в ряды народного ополчения Швеции записалось более 27 тыс. граждан, что в десять раз превышает приток бойцов в обычный год. Министерство обороны Швеции привлекло десятки дополнительных сотрудников в связи с резким ростом числа добровольцев, резюмирует норвежское издание.