Мнение: О чем умолчал Медведев?

На календаре еще только ноябрь, но секретарь Совбеза России Дмитрий Медведев, похоже, решил досрочно встретить Новый год. И написал в своем в своем Telegram-канале, что «В рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года. Хочу напомнить их».

И напомнил!

Главное! «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром…».

Оказывается, «Россия ведёт боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения».

Ну и не обошлось без порции угроз: «Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время».



отсюда

Вот это медеведевское «всему своё время» настораживает. Мне интересно, чему еще «свое время»? О чем умолчал Медведев? О чем недоговорил?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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