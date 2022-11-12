А как же Джиган? Самойлова объявила о скорой свадьбе

После одного из очередных загулов певца вся страна узнала: все счастье было лишь лакированной картинкой. Тогда Оксана, только что родившая своему мужу долгожданного сына, всерьез заявила о желании развестись, чтобы обеспечить своим детям спокойное детство не омраченное поведением гуляки-отца.

Спустя некоторое время Денис Устименко-Вайнштейн все же смог вымолить прощение у жены, сдобрив громкие слова роскошными подарками. Но теперь поклонники пары стали более критично относиться к тому, что они видят с экранов своих смартфонов. Их главный вопрос – действительно ли Оксана Самойлова простила мужа? Или это все до первой ссоры?

Сердца подписчиков затрепетали от страха, ведь Оксана Самойлова заявила: вновь выходит замуж. Неужели развод все-таки состоялся и мать четверых детей смогла найти нового избранника?

Оказалось, что нет: Оксана и Денис решили обновить свои клятвы после 10 лет брака. Более того, жена певца уже выбрала себя 4 платья для праздника, обойдутся которые «молодоженам» более чем в два миллиона рублей.