Мнение: Гидра оппозиции

Прочитал у Кашина (обладателя уникального набора почетных званий – он иноагент и в России, и на Украине одновременно), откуда взялось название “Медуза” для известного оппозиционного медиа из Риги (про которое так никто и не знает, чьё оно и кто его финансирует). Оказывается, название придумал некто Белкин, “потому что новое издание будет как мифическое чудовище… как его?.. ну, у которого отрубают одну голову, а вместо нее сразу вырастает другая”. То есть Белкин просто перепутал Медузу с Гидрой (Кашин меланхолично на это замечает, что если б Белкин был пообразованнее, то “известному наркомагазину пришлось бы менять название”).

А я-то всё гадал – как кому-то вообще в голову могло прийти придумать ТАКОЕ название для по умолчанию “народного” сайта, призванного привлекать как можно больше публики. Просто какой-то неуч что-то ляпнул по принципу “слышал звон” – и всё. Удивительно. И показывает, почему у “оппозиционеров” ничего не получается – просто причина вечно одна и та же: “страшно далеки они от народа”. Вот как в данном случае – они вроде “медийщики”, создавали СМИ – но при этом у всех создателей напрочь отсутствует чувство родного языка.

Ведь “медуза” – само по себе крайне неприятное слово. Первые ассоциации – это что-то липкое, неприятное, а может и ядовитое. То, во что ВЛЯПАТЬСЯ ты хочешь меньше всего на свете. Причем, что поразительно – медуза ведь и нечто абсолютно бессодержательное, в ней ведь ничего нет, кроме воды (да и та – соленая). Наконец, медуза – это еще и какая-то на редкость бесполезная вещь. Я как ни напрягал память – так и не вспомнил, на что вообще можно употребить медузу. Есть – ее не едят. Что-то из нее добыть – так ничего не добывают… Т.е. – неприятное, мерзкое, бессодержательное и бессмысленное, главные бессознательные ассоциации. И они ЭТИМ СЛОВОМ называют своё заветное средство массовой информации! Чтобы привлекать людей и нести им слово правды!

Вот что это было – глупость или специальная мина, чтобы гарантировать непопулярность и неширокий охват? Я склоняюсь все-таки к глупости – какая страна, такая и оппозиция. Они друг друга стоят.