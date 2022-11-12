Более 21 тыс. изделий студенты колледжей сшили для военных в рамках акции «Мы рядом»

Студенты колледжей, участвующие в акции «Мы рядом», шьют теплые вещи для военных, с середины октября было сшито более 21 тыс. изделий.

Речь идет о косынках, нижнем белье, носках, хирургических простынях и другом. Ассортимент вещей расширяется. Так, добавились маскхалаты, подголовники, стельки для обуви. К ним крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Идея создания акции появилась после публикации поста о женщине в Набережных Челнах Оксаны Кочуровой, которая шила одежду для мобилизованных. Молодежь тоже решила присоединиться.

Первыми к работе подключились Красноярский техникум социальных технологий, Новошахтинский технологический техникум и Кумертауский горный колледж. Всего к работе присоединились 183 колледжа, среди которых представители новых территорий России. Все готовые изделия отправляются российским бойцам на фронт.

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