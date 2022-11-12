 

Более 21 тыс. изделий студенты колледжей сшили для военных в рамках акции «Мы рядом»

12.11.2022, 16:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Студенты колледжей, участвующие в акции «Мы рядом», шьют теплые вещи для военных, с середины октября было сшито более 21 тыс. изделий.

Речь идет о косынках, нижнем белье, носках, хирургических простынях и другом. Ассортимент вещей расширяется. Так, добавились маскхалаты, подголовники, стельки для обуви. К ним крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Идея создания акции появилась после публикации поста о женщине в Набережных Челнах Оксаны Кочуровой, которая шила одежду для мобилизованных. Молодежь тоже решила присоединиться.

Первыми к работе подключились Красноярский техникум социальных технологий, Новошахтинский технологический техникум и Кумертауский горный колледж. Всего к работе присоединились 183 колледжа, среди которых представители новых территорий России. Все готовые изделия отправляются российским бойцам на фронт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.21 / Стало известно о планах Вашингтона делиться разведданными с Киевом по России

01.12.20 / Новый кроссовер Kia Sportage 2022 показали на рендерах

30.12.20 / В резиденции Штайнмайера поселился лис. Президент ФРГ попросил придумать имя для животного

16.03.21 / Суд оставил под арестом экс-помощника президента Абхазии Авидзбу

31.01.22 / Верховный Суд не удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела о крушении учебного самолета под Чугуевом в Виннице

28.08.21 / На Солнце зафиксировали новую череду вспышек

18.04.21 / Киев потребовал от Берлина членства в НАТО за нацистские преступления Германии

23.04.21 / “Мы не дружим”. Подольская рассказала, как относится к Орбакайте – экс-жене Преснякова

20.06.21 / Меркель в речи, посвященной нападению Германии на СССР, говорила об оккупации Крыма и войне на Донбассе

02.03.21 / В Киеве предложили создать русскоязычное вещание украинских каналов по всему миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика