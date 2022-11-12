Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о создании для войск ДНР и ЛНР легких ударных БПЛА

Группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, в зоне СВО нужны беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, передает РИА «Новости».

Бывший глава Роскосмоса заявил, что добровольческая группа военно-технических инспекторов «Царские волки» вместе с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов РФ готовы применить свои технологии. Он отметил, что БПЛА нужно испытать на полигонах, на фронте, учесть недостатки и начать серийное производство для подразделений ДНР и ЛНР.

Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое.

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