Младше почти в два раза: 67-летняя Долина откровенно о романе с молодым красавцем из “Голоса”

Лариса Долина была замужем уже трижды. С последним супругом – с бас-гитаристом и продюсером Ильей Спицыным – она рассталась с в 2016 году после 18 лет брака. Но развод пошел ей на пользу – певица похорошела, помолодела, постройнела. И когда она записала дуэт с участником 9-го сезона телепроекта “Голос” Александром Еловских, поклонники решили, что у них роман – настолько органично смотрятся они вместе. Да и Саша – красавец.

“Роман? – рассмеялась Лариса Александровна, услышав про это. – Вы смеетесь? У нас разница в возрасте очень большая (28 лет – Прим. ред.)”. Правда, сейчас в шоу-бизнесе очень модно иметь молодых мужей – взять хотя бы ту же Аллу Пугачеву, которая старшая пятого супруга-иноагента на 27 лет! “Для меня не существует моды в любви, – уверяет Долина. – Поэтому не гонюсь за молодыми”.

Рассказала Долина и про свой эталон мужчины. “С сильной женщиной рядом должен быть и сильный мужчина, который будет даже сильнее ее, – уверена артистка. – Таких, к сожалению, сегодня очень мало”.