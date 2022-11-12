 

Нужна помощь специалиста: у Высоцкой серьезные проблемы из-за пережитой трагедии

12.11.2022, 15:55, Разное
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Юлия Высоцкая уже который год счастлива в браке с Андреем Кончаловским. Ведущая родила от режиссера двоих детей. Они часто ездили в Европу на отдых всей семьей.

Счастливую идиллию нарушила трагедия, которая произошла в октябре 2013 года. Известно, что машина, в которой Кончаловский вез свою дочь Марию, попала в серьезную аварию.

Автомобиль режиссера столкнулся с другим транспортным средством на юге Франции. Машу госпитализировали в Марселе, после чего ввели в кому. С тех пор о состоянии наследницы звездной пары нет никакой подробной информации.

Однако можно сказать, что супруги всеми силами стараются жить несмотря на свалившееся на их плечи горе. Высоцкая время от времени намекает на то, через какие трудности ей и мужу приходится проходить.

Недавно поклонники ведущей узнали, что у Высоцкой проблемы со сном. Об этом заявила сама Юлия на своей страничке в социальных сетях. К посту ведущая прикрепила снимок, на котором крупным планом запечатлен глаз актрисы. “У бессонницы мое лицо”, — подписала публикацию знаменитость.

Поклонники забили тревогу, из-за подобных пассажей кумира. Подписчики призвали ведущую обратиться к специалистам, поскольку депривация сна может привести к серьезными сбоям в организме.


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