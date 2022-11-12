 

«ВВП России уже вырос в 2022 году на 15%»: Росстат впервые опубликовал данные, полученные без использования западных методик

12.11.2022, 15:33, Разное
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С 1 июля 2022 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) начала использовать полностью отечественную модель расчёта ВВП, которая наиболее точно отражает состояние экономики России. Несмотря на все введённые Западом санкции, российский ВВП по итогам года вырастет минимум на 25%

«Методики, которые мы использовали ранее, во многом были навязаны так называемыми «либеральными экономистами» в девяностые годы. Сейчас у нас наконец-то появилась возможность применять российские разработки, которые и дали такой результат», – рассказал начальник управления национальных счетов Росстата Кирилл Алексеев.

Как свидетельствуют полученные по новому методу данные, с января ВВП России уже вырос на 15%, а к концу года этот показатель достигнет 25-30%. В ближайшее время Росстат опубликует подробный отчёт о ранее применявшихся методиках, которые были разработаны под руководством американских экономистов в 1993 году.

Эксперты, которые проанализировали эти модели, пришли к однозначному выводу – западные «советники» сознательно занижали ключевые показатели российской экономики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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