 

Рози Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо дочери от Джейсона Стэтхэма

12.11.2022, 14:54, Разное
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Рози Хантигтон-Уайтли не из тех звездных мам, которые охотно делятся в соцсетях снимками своих де ей. Своих малышей,  5-летнего сына Джека и 11-месячную дочь Избеллу, Рози хоть и не скрывает от общественности, но показывает их с осторожностью и чаще всего со спины. Так что поклонникам не представляось ни единого шанса, чтобы обсудить, на кого больше похожи брат с сестрой – на маму или на папу. Пока, наконец, такая возможность представилась.

В соцсетях модель поделилась новым забавным роликом с участием дочки. Маленькая Изабелла сидит на полу и с интересом изучает дизайнерский пиджак мамы. В какой-то момент кроха поворачивается лицом к маме, снимающей происходящее на камеру своего телефона. 

Яблоко от яблони недалеко падает,  – гласит ироничная подпись, указывая на то, что любовь к красивому у Изабеллы – в крови. 

 

Напомним, что дочь Рози и Джейсона, которые вместе с 2010 года, по имени Изабелла Джеймс родилась в “магическую” дату – 2.02.2022. А о беременности модель объявила в середине августа прошлого года. Вскоре после родов экс-“ангел” Victoria’s Secret показала их семейное гнездышко и как выглядят домашние будни с маленькой дочерью, опубликовала ню-фото, сделанное во время второй беременности, а также рассказала о том, как прошли эти 9 месяцев.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки, 24 июня 2017 года, у пары родился сын Джек. Несколько лет назад в интервью Extra Рози призналась, что они с Джейсоном повременили со свадьбой, так как “долго были заняты своей работой, а потом появился Джек”:

Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.


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