СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются стать родителями во второй раз

36-летняя модель Ирина Шейк и 47-летний актер Брэдли Купер игриво подтверждают слова инсайдеров, еще в начале сентября заявлявших о воссоединении пары. Влюбленные, расставшиеся три года назад, и не скрывают, что поводят время вместе. Но теперь их видят не только за исполнением родительских обязанностей – у Ирины и Брэдли подрастает общая дочь Лея, которой будущей весной исполнится 6 лет. Пара позирует и на светских мероприятиях – пока, правда, порознь. Но это, полагаем, только дело времени, ведь совместные планы у них более чем серьезные. Ирина и Брэдли хотят родить еще одного ребенка, утверждает издание Page Six со ссылкой на свои проверенные источники.

Они готовятся расширить свою семью и сейчас делают все, чтобы наступила беременность, – говорит инсайдер издания.

Отметим, что слухи о воссоединении пары впервые появились после того, как Шейк поделилась в своем блоге совместной фотографией с экс-бойфрендом. Затем Шейк и Купера заметили на шоппинге, а позже и на непринужденной прогулке по городу вместе с общей 5-летней дочерью Леей. Брэдли сопровождал Ирину на модном мероприятии бренда Self Portrait и отметился на веселой вечеринке в есть Хеллоуина – в костюме медведя и с Шейк у себя на коленях.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.