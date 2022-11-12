Они ссорятся, а я сейчас их помирю – Личное мнение
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Не стала выяснять в деталях, что именно случилось у Айзы и новой жены её бывшего Гуфа — из-за алиментов, что ли, всё началось? Ну, да не суть.
Важно, как всё развивается, и куда вылилось.
Фото: Соцсети
А вылилось в заявление Айзы, что она номер один. Где номер один? Почему номер один?
Давайте выяснять.
Вот, что заявила Айза Гуфова:
«Дорогая Юля! Ты просто пойми, что ты не номер один (номер один это я, первая жена)».
Эвона, чо. Айза была первой, а потому она считает себя выше. Вторая (какая-то Леся), в представлении Айзы — номер два. Номер три — это Кетеван.
А Юля — в общем, она не в тройке лидеров этого странного соревнования.
Юля, конечно, может ответить, что все вы — бывшие, а я — действующая чемпионка. Но это будет, конечно, ещё смешнее.
Фото: Соцсети
Айза, как ей кажется, превосходит Юлю тем, что была первой, а не четвёртой. Это, безусловно, такая вещь, которой можно гордиться.
Чтобы до конца уже доказать своё превосходство, Айза ещё показала Юле свою осведомлённость — посоветовала проверить телефон.
Унизила так унизила! Но не столько нынешнюю жену, а саму себя, проявив такие познания.
Но смешнее всего, когда смотришь на этого Гуфа.
Какие у вас отношения с бывшими ваших нынешних?
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Источник: Лена Миро
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