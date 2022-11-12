 

Они ссорятся, а я сейчас их помирю – Личное мнение

12.11.2022, 14:45, Разное
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Не стала выяснять в деталях, что именно случилось у Айзы и новой жены её бывшего Гуфа — из-за алиментов, что ли, всё началось? Ну, да не суть.

Важно, как всё развивается, и куда вылилось.


Фото: Соцсети

А вылилось в заявление Айзы, что она номер один. Где номер один? Почему номер один?

Давайте выяснять.

Вот, что заявила Айза Гуфова:

«Дорогая Юля! Ты просто пойми, что ты не номер один (номер один это я, первая жена)».

Эвона, чо. Айза была первой, а потому она считает себя выше. Вторая (какая-то Леся), в представлении Айзы — номер два. Номер три — это Кетеван.

А Юля — в общем, она не в тройке лидеров этого странного соревнования.

Юля, конечно, может ответить, что все вы — бывшие, а я — действующая чемпионка. Но это будет, конечно, ещё смешнее.


Фото: Соцсети

Айза, как ей кажется, превосходит Юлю тем, что была первой, а не четвёртой. Это, безусловно, такая вещь, которой можно гордиться.

Чтобы до конца уже доказать своё превосходство, Айза ещё показала Юле свою осведомлённость — посоветовала проверить телефон.

Унизила так унизила! Но не столько нынешнюю жену, а саму себя, проявив такие познания.

Но смешнее всего, когда смотришь на этого Гуфа.

Какие у вас отношения с бывшими ваших нынешних?

Источник: Лена Миро


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