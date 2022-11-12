Мнение: Запад продолжит покупать нефть у России, необязательный потолок и прогноз нефтяных цен

1. Отказаться от российской нефти и российского газа у Запада всё никак не получается. Судя по принятому накануне решению Минфина США, покупать российские энергоносители там планируют как минимум ближайшие полгода (ссылка):



Министерство финансов США продлило разрешение на все сделки по энергоносителям с банками России и Центробанком, следует из лицензии, опубликованной ведомством.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — говорится в документе.

Среди финансовых организаций, для которых Соединенные Штаты продлили лицензию, оказались крупнейшие российские банки, в том числе ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и связанные с ними организации.

Аналитики указывают, что морские поставки российской нефти достаточно стабильны и находятся сейчас на уровне января-февраля 2022 года (ссылка).

2. Обещанный на Западе потолок на российскую нефть должен начать действовать 5 декабря – менее, чем через месяц. Однако до сих пор непонятно, как именно США и Европа собираются этот потолок держать, за счёт каких механизмов.

Дело в том, что никто за пределами круга традиционных сателлитов США к антироссийскому потолку так и не присоединился. В итоге американцам приходится делать хорошую мину при плохой игре (ссылка):

Власти Америки не против, чтобы Индия закупала российскую нефть по стоимости выше ценового потолка и не прибегая к услугам западных компаний. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.

Под услугами Йеллен подразумевает страхование, транспортировку и финансовые сервисы. Также, по ее словам, США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет сложно. «Многие покупатели зависят от западных услуг», — заявила министр.

При этом Йеллен отметила, американские власти не против, если Индия, Китай и страны Африки будут торговаться о цене на нефть с Россией.

Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):



…формула успеха от Йеллен следующая: пусть к ЕС и G7 никто не присоединился. Это ничего: русские всё равно должны будут кому-то продавать свою нефть, а значит, дисконт на неё усилится.

Данная новость интересна на фоне некоторого разнобоя в прогнозах относительно того, как потолок подействует на мировые цены, на производство нефти Россией и на спрос:

– S&P Global полагает, что крупнейшие покупатели русской нефти как покупали её, так и продолжат;

– Barron’s допускает, что цены, уже подобравшиеся к 100 долларам за баррель, могут рвануть и за 150 — «если сойдутся соответствующие факторы»;

– Bloomberg оптимистично предполагает, что, поскольку мир с высокой вероятностью уходит в рецессию — снижение Россией добычи и продаж будет в итоге полезно, потому что «иначе на рынке получится переизбыток предложения».

Таким образом, в сухом остатке формула успеха от США гарантированно сводится к тому, что Европа, подписавшаяся на всё, будет платить за нефть больше (если не начнёт массово обманывать собственные запреты).

3. В Европе продолжают мечтать о дешёвой нефти. Но даже европейские аналитики прогнозируют лишь весьма умеренное снижение, которое будет тянуться два года (ссылка):

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует цену на нефть Brent в 102 доллара за баррель в этом году и 85 долларов в 2023 году, говорится в ее экономическом прогнозе.

Также в ЕК полагают, что в 2024 году цена на сырье упадет до 78 долларов за баррель. «Прогноз остается очень неопределенным из-за фундаментальных изменений в системе спроса и предложения. Усиление доллара и снижение спроса давят на цены на нефть, однако предложение также может существенно сократиться в результате сделки ОПЕК+, которая с ноября анонсировала снижение производства», — отмечается в документе.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE на момент написания новости составляет 96 долларов за баррель.

Все перечисленные цифры будут весьма комфортны для российских производителей и российской экономики. Если, конечно, доллар не обесценится за это время, что также следует учитывать в числе вероятных сценариев.