 

Гони деньги: разъяренная Подольская набросилась на Гуфа

12.11.2022, 14:27, Разное
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О любви к бывшей жене Айзе Долматовой Гуф сладко пел из каждой автомагнитолы еще с 2009 года. Но с тех пор утекло много воды. О своих новых женщинах Алексей (Настоящее имя Гуфа – Алексей Долматов – Прим. ред.) успел сказать много красивых слов, а Айза сбегала замуж и подарила их совместному сыну Сами младшего брата Элвиса.

На днях Айза стала гостьей Натальи Подольской, где женщины поговорили об отношении бывших мужей к детям. Призналась Айза в том, что Алексей не оказывает своему сыну финансовой поддержки. По ее словам, он помог деньгами лишь дважды, а про выплату алиментов, положенных по закону, речи и вовсе не идет. В последний раз, когда Айза попросила Гуфа оплатить школу для их сына, тот и вовсе отказался.

Это откровение до глубины души возмутило Наталью Подольскую. Разъяренная мать детей Владимира Преснякова набросилась на незадачливого отца: “Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от зарплаты!”

Затем Наталья переключилась на Айзу. Намекнула на то, почему та не скажет экс-супругу в лоб: “Гони деньги”. Одинокая мать, смутившись, сказала, что даже не просила денег ни у кого из бывших супругов.

Зарабатывает Айза, по ее словам, больше обоих экс-супругов, поэтому неловко просить их о деньгах. А у Алексея Долматова теперь, напомним, появился новый источник расходов: совсем недавно он стал отцом во второй раз.


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