 

Жена шеф-повара Ивлева Куденкова впервые показала крупным планом 7-месячную дочь

12.11.2022, 14:05, Разное
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Валерия Куденкова впервые показала поклонникам в соцсети фото крупным планом своей дочери. Нике, рожденной в браке с шеф-поваром Константином Ивлевым, уже исполнилось 7 месяцев.

30-летняя журналистка Валерия Куденкова стала супругой ресторатора Константина Ивлева в начале 2021 года. В первые дни весны пара устроила церковное венчание, причем само мероприятие было оформлено в казачьем стиле. В апреле текущего года пара стала родителями, девочку было решено назвать Никой. Долгое время Куденкова не стремилась показывать в Сети крупным планом лицо ребенка. Однако сейчас она все же разместила снимок, на котором можно разглядеть малышку.

До романа с Валерией Куденковой знаменитый шеф-повар почти два десятилетия прожил в браке с Марией Ивлевой, вместе пара воспитывала двоих детей, сына Матвея и дочь Машу. При разводе предприниматель благородно оставил все нажитое имущество супруге.

В августе Ивлев вместе с Куденковой отправился на отдых на Мальдивы. Его новая жена любит путешествовать и уже побывала в почти двадцати странах мира. Но обнародованном нею фотоснимке мама и дочка одеты в наряды одинакового голубоватого оттенка. Лицо малышки селебрити демонстрировать публике не стала, прикрыв его изображением сердечка.


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