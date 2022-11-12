 

А нужно просто больше белка: обработанные пищевые продукты привели мир к эпидемии ожирения

12.11.2022, 14:00, Разное
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Количество белков в ежедневном рационе напрямую влияет на аппетит и регулярность возникновения чувства голода. Неправильное питание является актуальной современной проблемой людей по всему миру. Употребление большого количества углеводов и жиров является причиной эпидемии ожирения. Исправить ситуацию можно, увеличив количество белка в рационе.

Парадоксы чувства голода

Группа независимых ученых провели исследование пищевого поведения добровольцев. Всех участников разделили на две группы. В ходе эксперимента членам первой команды предлагалось съесть сытный завтрак, содержащий малое количество белка. Вторая группа получала утром белковую пищу. В течение дня всем наблюдаемым предлагалось питаться по собственному желанию, просто фиксируя все выбранные блюда.

Результаты потрясают: люди, получившие белковый завтрак, в течение дня реже испытывали чувство голода и реже выбирали жирные блюда, с большим содержанием соли и сахара. Наблюдаемые же, съевшие малое количество белка утром, днем чаще испытывали чувство голода и были менее разборчивы в выборе блюд.

Ученые уверены, что чувство голода часто может быть сигналом о недостатке белка. Проблема в том, что большинство людей не осознает этого. На самом деле, когда нам вдруг захотелось чего-то сладкого или соленого, выручить может более простая правильная пища.

Еда вредная и полезная

В рационе современных людей присутствует большое количество обработанных и рафинированных продуктов. Они богаты жирами и углеводами. Ежедневное употребление такой пищи и является одной из наиболее вероятных причин ожирения. Культура правильного питания не достаточно развита в современном мире.

Улучшить качество своего дневного рациона можно, употребляя больше правильных белковых продуктов. Естественные источники белка: нежирные мясо и рыба, птица, яйца, сыры, молочные продукты, бобовые и орехи. Продукты, которые невозможно съесть без термической обработки следует готовить максимально полезным способом с минимальным количеством масла: отваривать, на пару или запекать.


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