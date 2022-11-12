Просто красиво украшенные ногти: тенденции маникюра, которые никогда не выходят из моды

Существуют тенденции, которые всегда остаются популярными. В том числе это касается маникюра, поэтому из предложенных вариантов вы смело можете выбирать тот, который вам больше всего импонирует. Обратите внимание на то, что любой из видов маникюра можно выполнить самостоятельно.

Маникюр из одной цветовой гаммы

Выражение “красота – в простоте” является очень точным и всегда актуальным. Если у вас нет времени или вы предпочитаете обычное цветное покрытие для ногтей, выберите этот вариант. Можно использовать нейтральный цвет, чтобы он был универсальным, а можно отдать предпочтение цвету, который вам подходит по стилю или больше всего нравится. Использование цветов одной гаммы с незначительным отличием в оттенках будет смотреться привлекательно и стильно.

Сочетание четырех нежных тонов

Очень привлекательно смотрится маникюр, в котором сочетается несколько нежных оттенков. К примеру, в качестве основы вы можете использовать нюдовый, а в декоре (в данном случае параллельные полоски) – розовый, желтый, голубой и сиреневый.

С обводкой контура эмалью с серебристым глиттером

Нарядно и эффектно выглядят ногти розового полупрозрачного тона с серебристой обводкой. Вы можете использовать этот маникюр в качестве повседневного, поскольку металлические декоративные вставки сейчас в тренде, а можете сделать его к торжественному мероприятию.

С нежным перламутровым блеском

Такие ногти выглядят очень женственно и нежно, поскольку максимально приближены к натуральному цвету, но обладают некой изюминкой в качестве перламутровых переливов. Маникюр также можно использовать в качестве повседневного и нарядного.

С минималистическим дизайном

Минимализм никогда не выходит из моды, и вы можете использовать его в качестве идеи для маникюра. Покройте ногти любимым цветом и нанесите небольшие рисунки в виде геометрических фигур или других принтов.

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Украшенные цветами

Растительные принты остаются на гребне моды, и это касается не только одежды, но и макияжа (в стиле арт), а также маникюра. Используйте рисунки в виде небольших цветочков, чтобы украсить все или несколько ногтей, это будет смотреться очень нежно и стильно.

С блестками

Также простой и очень привлекательный маникюр, который никого не оставит равнодушным. Блестки подходят практически ко всем цветам, поэтому вы можете экспериментировать, причем не только с цветом, но и местом их расположения и формой.

Французский декор

Вы можете остановить свой выбор на французском маникюре в традиционном его представлении. А можете добавить немного оригинальности и поэкспериментировать с сочетаниями цвета, а также его расположением на разных участках ногтевой пластины.

Градиент (на главном фото)

Он также остается в тренде в одежде, техниках окрашивания, а также в маникюре. Переход от одного цвета к другому при помощи оттенков одной цветовой гаммы смотрится на ногтях очень привлекательно. Выберите цвет, который вам больше всего импонирует, и сделайте градиент на ногтях. Маникюр будет смотреться эффектно, нежно и стильно.

С точками

Нет ничего проще, чем украсить ногти точками другого цвета. Такой маникюр относится к разряду минималистических и выполняется достаточно просто. Вы с этим вполне можете справиться самостоятельно, чем избавите себя от необходимости посещать салон.