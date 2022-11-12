 

В Черкизово открылся первый в России фондовый базар

12.11.2022, 13:33, Разное
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о начале работы в московском районе Черкизово первого в стране фондового базара.

Купить турецкие, индийские и китайские ценные бумаги здесь можно будет на развес.

Санкции против РоссииНабиуллина пояснила, что подготовка к этому шла давно, а актуальной идея стала после того. как власти США перестали признавать российскую экономику свободной и рыночной.

Торговля ценными бумагами на фондовом базаре будет несколько отличаться от работы на фондовом рынке через биржи: так, покупатель и продавец ценных бумаг получат возможность пообщаться лично, поторговаться, а также купить бумаги на развес.

В первый день торгов на фондовом базаре были представлены 50 компаний из Турции, Белоруссии, КНР, Вьетнама, Монголии, Индии и других стран.

– Это не мы идём на разрыв с западными странами, это они отталкивают Россию от себя, – считает глава ЦБ. – Мы пойдём своим путём. Фондовые базары давно и успешно работают в Иране, в Турции и ряде других стран. Специалисты Центробанка изучали такой опыт с 2014 года и сегодня, наконец, смогли создать отечественный фондовый базар. Я сама побывала на нём и купила два контрольных пакета акций турецкой компании по цене одного.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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