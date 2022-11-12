Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках “Ржавчины”, подал в суд на команду фильма

Разбирательство несчастного случая, когда во время съемок фильма “Ржавчина” Алек Болдуин случайно застрелил женину-оператора Гаину Хатчинс, продолжаются больше года. В прошлом месяце дело передали местному прокурору, который и должен вынести свой вердикт о виновности актера. Сам многодетный отец Алек Болдуин произошедшее считает трагическим стечением обстоятельств, а главными ответственными за случившееся – участников съемочной группы, на которых, по данным HollywoodLife, вчера подал в суд.

Съемочная группа фильма “Ржавчина”

Как сообщает издание, актер обвинил создателей картины в халатности. В иске упоминаются реквизитор Сара Закри, поставщик оружия Сет Кенни, ответственная за оружие на площадке Ханна Гутьерес-Рид и помощник режиссера Дэйв Холлс, который дал актеру заряженный пистолет, заявив, что тот не заряжен.

Эта трагедия произошла из-за того, что боевые пули были доставлены на съемочную площадку и загружены в ружье. Гутьеррес-Рид не смог тщательно проверить пули, Холлс не смог тщательно проверить оружие, но все же объявил, что она безопасно. А Закри не сообщила, что Гутьеррес-Рид вела себя безрассудно вне съемочной площадки и представляла угрозу безопасности для окружающих, — написал адвокат Алека Люк Никас в документах “встречной жалобы”, поданных в пятницу, 11 ноября.

В жалобе также утверждается, что трагедия, главным участником которой оказался Болдуин, сильно повлияла на его карьеру.

Он был лишился нескольких выгодных предложений из-за инцидента на Rust и упустил ряд других возможностей, что является прямым результатом халатности перекрестных ответчиков Гутьеррес-Риды, Холлса, Кенни, и Захри, – говорится в документе.

Аек Болдуин на съемках “Ржавчины”

Напомним, Хатчинс погибла в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна “Ржавчина” Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Ранее стало известно, что Болдуин продолжит работать над фильмом “Ржавчина” (Rust) после заключения соглашения с семьей погибшей. По нему исполнительным продюсером “Ржавчины” станет Мэттью Хатчинс, муж погибшего оператора. Актерский состав останется прежним.

Я не заинтересован в обвинении или возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. И я рад, что продюсеры и развлекательное коммьюнити собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины, – заявил Хатчинс.

Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года.