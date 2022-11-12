“Пансион”: все, что нужно знать о сериале с Толстогановой, Милославской, Шакирой и другими

В разгар пандемии коронавируса, когда одни зачитывались историческими романами, а другие мечтали об отмене изоляции, у Антона Зайцева, одного из студентов кинокурса режиссера Святослава Подгаевского и продюсера Ивана Капитонова, родилась идея фильма о воспитанницах закрытого интерната, куда девушки из благородных семейств ссылались на перевоспитание. Начало прошлого века, уединенный остров, строгая наставница, молчаливый егерь и странная одержимость, сводящая с ума героинь, сработали как верный шифр от кодового замка — в марте этого года команда приступила к съемкам “Пансиона”.

Мы начали кастинг, как только была написана первая серия, — рассказывает Святослав Подгаевский. — Изначально планировали, что у нас будет не много персонажей, но каждый из них должен стать запоминающимся. Нужны были яркие, необычные актрисы с интересной внешностью.

В роли наставницы пансиона Захаровой создатели сериала сразу же увидели Викторию Толстоганову. “Кто бы еще мог сыграть такую яркую, харизматичную и весьма неоднозначную женщину? Только она! Мы отправили Виктории сценарий. Большое счастье, что она оказалась свободна и присоединилась к нашей группе», — говорит Подгаевский.

Виктория Толстоганова

Стася Милославская сыграла главную героиню — 19-летнюю Полину, девушку, которая под видом новой воспитанницы проникла в пансион, чтобы разобраться в таинственном исчезновении своей сестры в стенах этой мрачной обители. “Со Стасей я давно хотел поработать, мы несколько раз пересекались на разных проектах, — вспоминает режиссер. — Ее характер и харизма очень подошли для храброй и боевой Полины. Она одна из тех актрис, которых мы утвердили сразу. Как, впрочем, и Диму Чеботарева — единственного мужчину в нашей истории. По сюжету его герой Серафим практически не произносит ни слова. Нам нужен был такой артист, который мог бы говорить одним взглядом или жестом, быть отстраненным, с внутренней болью. Холодное обаяние и вдумчивый взгляд Чеботарева не оставили шанса на рассмотрение кого-то другого на эту роль», — смеется Святослав.

Моя героиня Полина – девушка, слегка опережающая свое время, свою эпоху. Она дерзкая, своенравная – про таких вообще говорили, что это позор семьи. А для меня она смелая и честная, я люблю сильных героинь, мне это близко. И нравится тенденция, что у нас в кино стало все больше появляться крутых женских персонажей, – говорит Стася Милославская.

Других воспитанниц пансиона исполнили молодые актрисы — стремительно набирающая популярность Елизавета Шакира, выпускницы ГИТИСа Валерия Зоидова и Екатерина Новокрещенова, а также Анжелика Барчан и Кристина Корбут. Последняя, к слову, впечатлила режиссера убедительными перевоплощениями. В кадре Кристина так живо изображала нервные припадки и состояния гипноза, что всей съемочной группе становилось не по себе.

Елизавета Шакира

Для моей Насти мне очень многое пришлось искать с помощью актерских тренингов, — рассказывает актриса. — В этом мне помогла Александра Новикова, она работала со мной на протяжении всего съемочного периода, помогала “лепить» мою героиню, задавала нужные вопросы и по-настоящему хотела, чтобы у меня все получилось. Настя — девушка незащищенная и безнаказанная, с жертвенной любовью и жаждой мести, страхом быть не принятой и безумной самостью. Она жертва и хищник в одном лице, не случайно оно у нее обезображено шрамом.

Кристина Корбут

Сложный грим актрисе делали по несколько часов.

На лицо мне наклеивали заранее подготовленную накладку — это очень кропотливая работа художников по гриму, выверенная до миллиметра. С такой процедуры начиналась каждая смена, а в конце дня все снимали. Бывали моменты, когда шрам очень сложно и болезненно отходил. А из-за деформации глаза (для образа гримеры чуть оттягивали его вниз) мне потом долгое время казалось, что и в жизни у меня один глаз меньше, чем другой. А еще был случай, как в один из дней меня укусила мошка, оставив под глазом маленькую красную точку. Через день я приехала на смену с раздутым фингалом. Это было смешно. Конечно, этого вы не заметите на экране: руки гримеров и нужный ракурс все скрыли. Этот проект для меня вообще оказался очень волнительным. Например, мне впервые в жизни покрасили волосы, — говорит Кристина.

Непростая задача была поставлена режиссером и Валерии Зоидовой. Выпускницу ГИТИСа утвердили одной из самых последних. Героиня Зоидовой по имени Вера не просто противоречивый персонаж, она загнана в угол, ее психика сильно искалечена болезненными отношениями с мужчинами.

Вера — человек крайне чувствительный, закрытый, она тяжело социализируется и именно поэтому сильно привязывается к другой воспитаннице пансиона, Софье, найдя в ней близкого человека, которого у нее никогда не было. В прежней жизни Вера постоянно подвергалась давлению и даже насилию — сначала со стороны отца, потом со стороны мужа. Мужчины всю жизнь ущемляли ее и заставляли чувствовать себя неполноценной. И поэтому в дружбе с девушками, в этом небольшом женском комьюнити, она находит спасение. Вера оказалась слишком трогательной, слишком нежной, слишком ранимой для мужского мира. И только женщины, с их эмпатией, с их чувствительностью, с их пониманием женской природы, могли ее понять. И если сначала она кажется агрессивной и закрытой, то это скорее робость и страх перед новым, который она просто не может преодолеть. Вера, как маленький ребенок, которого часто обижали, травмирована и запугана. И только понимая, что может доверять, она открывается Полине и находит в ней подругу, — рассказывает Зоидова.

Дмитрий Чеботарев

Но больше всего девушки переживали, что не сработаются.

Каждая из нас шла в этот проект с опаской, поскольку женский коллектив — это довольно непредсказуемая субстанция, которая может сначала вознести, а потом раздавить, — продолжает Лера. — Мы боялись, что станем соперничать друг с другом. К счастью, у нас сложилось настоящее сестринство, в котором каждая могла рассчитывать на поддержку и помощь. Сколько раз меня спасала Стася Милославская, когда, проходя по коридорам пансиона, я случайно подхватывала горящий подсвечник своей огромной прической!

К слову, усадьбу, где происходит действие сериала, искали несколько месяцев. Поскольку история разворачивается на бывшем финском острове, который теперь принадлежит Российской империи, здание требовалось в европейском стиле. Локейшен-скауты ездили смотреть особняки по всей России и даже в Беларусь, но оказалось, что “пансион» был рядом — в Одинцовском районе Подмосковья. Недавно отреставрированный замок из красного кирпича в имении князя Щербатова, в котором сейчас располагается действующий правительственный санаторий, и разбитый там сад с экзотическими деревьями идеально вписались в сюжет. А современные асфальтированные дорожки завуалировали щебнем.

В нашей истории вокруг пансиона растет сад из белых роз. С директором санатория мы договорились, что высадим на территории 50 розовых кустов, но найти столько нужной нам формы и цвета оказалось непосильной задачей. Пришлось заменить их на кустарники с похожими листьями и к каждому прикреплять настоящие бутоны. Постояльцы санатория, наверное, были очень удивлены, когда за одно утро у них под окнами вырос целый сад цветущих роз, — рассказывает режиссер сериала.

Псевдоготический особняк Щербатовых стал воплощением пансиона, а также и главной съемочной локацией сериала. В XVIII–XIX веках имение принадлежало семье отца Александра Герцена, и только в 1845 году стало собственностью князя Александра Щербатова — фаната путешествий и сельского хозяйства. При нем на территории усадьбы даже пытались высаживать всевозможные экзотические растения, тогда же появилось и главное здание, выполненное архитектором Петром Бойцовым в стиле викторианской Англии. Перед революцией Щербатов умер, его семье пришлось эмигрировать, а усадьба превратилась в правительственный санаторий, которым остается и по сей день.

Создатели “Пансиона», впрочем, выбрали усадьбу Васильевское исключительно для экстерьера. Интерьер женского интерната, где проходит большая часть событий, снимался в павильонах. Художнику-постановщику Злате Калминой пришлось все построить с нуля — а это и коридор с шестью кельями, и общие комнаты, и даже первый этаж с парадной лестницей, каминным залом и кабинетом смотрительницы интерната Захаровой, которую играет Виктория Толстоганова.

Сложнее всего было соорудить катакомбы и подземные ходы, — продолжает Подгаевский. — Специально дя этого мы нашли заброшенное недостроенное здание 2000-х годов с глубоким подвалом. Злата его полностью видоизменила и превратила в подземные галереи — идеальное мрачное место! Находиться там было неприятно: пахло сыростью, от которой блестели и стены, и пол, а температура воздуха была всего пять градусов тепла. Если приглядеться, можно увидеть, как у актеров в кадре идет пар изо рта.

Виктория Толстоганова и Стася Милославская

В кадре, уверяет режиссер, нет ничего лишнего — все оправданно и с исторической, и с бытовой точки зрения. Старинную мебель и убранство комнат девушек искали по складам антиквариата, а некоторые предметы той эпохи, такие как, например, фонограф с восковыми валиками XIX века, — в частных коллекциях.

Старинная машина для записи звука не просто должна была находиться в кадре, она должна была исправно работать. Нашим артистам пришлось потратить немало времени, чтобы разобраться в ее устройстве, — вспоминает режиссер.

А вот наряды девушек — не старинные. Их художник по костюмам Виктория Богданова шила из современных тканей, похожих на те, которые были в начале XX века. И цветовая гамма выбрана не случайно. Если в первых кадрах героини предстают перед зрителем в запоминающихся голубых накидках и шляпках, то по мере развития сюжета они раскрываются, в том числе и избавляясь от частей своего гардероба.

Платья девушек выдержаны в монохромных тонах — они повторяют цвет стен пансиона, ведь каждая из героинь уже сама стала его частью, — говорит Подгаевский. — А то, что таится за этими тугими корсетами — страсть, нрав, характер, — мы показали через пеньюары: у кого-то он скромный, у кого-то романтичный, с оборочками…

Анжелика Барчан и Валери Зиодова

Из толстовок оверсайз непросто было переодеться в исторический̆ костюм, сидящий точно по фигуре. Платья, корсеты, конечно, диктуют осанку. К концу первого съемочного дня спина болела так, что хотелось побыстрее вырваться из этого нарядного плена и прилечь, — вспоминает Кристина Корбут.

Съемки пришлись на летний период. Жара стояла дикая, а мы в многослойных теплых костюмах. Поэтому каждый перерыв мы с девчонками убегали подальше от лагеря, ложились на землю, задирали юбки и приспускали чулки, чтобы хоть как-то продуться, — добавляет Валерия Зоидова. — Но, конечно, такие наряды моментально меняют человека — становится другой пластика, как-то иначе загораются глаза. Ты начинаешь чувствовать, как у тебя будто кожа истончается и голубеет кровь.

Стася Милославская

Мы когда поехали в мини-экспедицию под Туапсе снимать сцены у моря, чуть не умерли от жары. Только представьте: на каждой из нас несколько слоев юбки, а под ними – шерстяные колготки или чулки, а на улице 30 градусов и солнце… Это было тяжело. Я, кстати, тогда тепловой удар в итоге словила. Весь вечер потом морозило. Ну это ерунда главное – что это красиво! А остальное мы потерпим, – дополяет Милославская.

В костюмах, и без того не позволяющих вольных движений, актрисам пришлось исполнять и трюковые номера. Под присмотром каскадеров Лиза Шакира шла по карнизу на высоте третьего этажа. А длинное и тяжелое платье героини Стаси Милославской могло утащить ее на дно, когда она прыгала с корабля в море. На этот случай в воде актрису подстраховывала группа водолазов. Морские пейзажи снимали на Черном море, вблизи Туапсе.

Поскольку в нашей истории значится остров, то море в кадре должно было присутствовать обязательно. Сначала хотели снимать на Балтийском, но не нашли там подходящей местности. А вот скалистый берег и красочная природа Черноморья нам показались идеальным вариантом. Оставалось решить две сложности: где найти корабль того времени и что делать с пирсом, которого нигде нет, — рассказывает Святослав Подгаевский.

Задачка с судном решилась быстро — в ближайшем порту нашли корабль, похожий на старинный. Его хозяин разрешил прикрепить к нему трубу, из которой поднимался черный дым — чтобы создавалось впечатление, что это пароход, работающий на угле. С пирсом вышло посложнее. Из-за сильных волн во время штормов, таких причалов на побережье просто нет. Строить пришлось с нуля и основательно, взяв за основу подходящий волнорез.

У нас было запланировано несколько съемочных дней с кораблем, — продолжает Подгаевский. — Но в первый же день капитан вдруг сообщает: “Завтра начинается шторм, я забираю команду и ухожу в Геленджик, потому что там спокойно, а здесь все смоет». Мы все в шоке: как так, у нас же сцены запланированные. Но капитан был непреклонен: “Я не буду рисковать. Вы либо сейчас все снимайте, либо уже никогда». Пришлось срочно все менять и снимать все сцены с кораблем. На следующий день наш пирс и вправду разлетелся на мелкие щепочки. Зато мы сняли много драматичных моментов, когда Стася Милославская шла по камням, а на нее летели брызги волн и ветер раздувал ее платье, унося в море реквизит наших осветителей — гелиевые шарики, которые используют для подсветки на натурных съемках.

Во время съемок в Туапсе не обошлось и без курьезных жизненных моментов. Например, Кристина Корбут, у которой на Черноморье был всего один съемочный день, чуть не осталась без документов.

На смену в “Пансионе» я летела со съемок другого проекта из Петербурга. По моим подсчетам, по приезде в Туапсе у меня должно было остаться около четырех часов на сон, и рано утром — на площадку. Но моя дорога до отеля превратилась в ночное приключение, потому что я забыла паспорт и кошелек на заправке, а обнаружила это спустя 150 километров на пути к отелю. Пришлось возвращаться… В итоге приехала почти к началу смены, десять минут было на то, чтобы сбросить вещи и принять душ. Дальше — целый день в многослойных теплых костюмах под солнцепеком после бессонной ночи.

Зато после финальной сцены на берегу мы скинули все свои наряды, прямо в исторических сорочках побежали купаться, — смеется Валерия Зоидова. — “Пансион» для каждой из нас стал чем-то большим, чем просто хорошее кино. Это история про сестринство, сложную дружбу между женщинами и, конечно, про любовь. Убеждена, каждый из зрителей найдет в сериале что-то сакральное.

“Пансион» — это не просто сериал о девушках-затворницах, это мистический триллер, пронизанный эротизмом и атмосферой начала ХХ века, захватывающая дух история столкновения противоречивых и парадоксальных женских образов. Мы попытались найти отражение современных конфликтов, актуального нерва времени во взаимоотношениях юных и трепетных воспитанниц дореволюционного закрытого пансиона, скрывающего мрачные тайны прошлого. Тайны, разгадав которые, можно найти ответы на самые страшные вопросы», — подытоживает генеральный продюсер QS FILMS Иван Капитонов.