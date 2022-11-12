Мнение: Плановый перенос?

Пишут, что административную столицу Херсонской области перенесли в город Геническ, расположенный на берегу Азовского моря.

А чего так далеко-то? От Херсона до Геническа – почти 200 км.

Или все идет по Плану? В рамках «зимней отступательной компании»? О которой вроде бы даже по телевизору сказали, в эфире «1 канала»?

Пишут, что столица Херсонской области перенесена в Геническ временно. А временно – это насколько? А потом куда перенесут столицу?

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