 

Мнение: Плановый перенос?

12.11.2022, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что административную столицу Херсонской области перенесли в город Геническ, расположенный на берегу Азовского моря.

А чего так далеко-то? От Херсона до Геническа – почти 200 км.

Или все идет по Плану? В рамках «зимней отступательной компании»? О которой вроде бы даже по телевизору сказали,  в эфире «1 канала»?

Пишут, что столица Херсонской области перенесена в Геническ временно. А временно – это насколько? А потом куда перенесут столицу?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.20 / Роботы, поступившие на работу в МФЦ, оказались секс-куклами с AliExpress

07.08.22 / Повлияла – Личное мнение

17.10.22 / Десять особей вместо тысячи — животные Земли вымирают из-за деятельности человека

25.03.22 / Мины на пляже

18.01.22 / Калифорнийские тюрьмы ввели квоту на представителей меньшинств

01.10.22 / “Хочется говорить о хорошем”: Вера Брежнева поделилась переживаниями после отъезда из России

23.03.22 / Помогут и без диеты выглядеть на два размера меньше: весенние тенденции с “эффектом похудения” и уловки по их использованию

21.05.21 / Ходить в их обуви: использование виртуальной реальности, чтобы вызвать сочувствие у медицинских работников

20.01.22 / Минспорта России утвердило программу подготовки киберспортсменов

20.01.22 / Соблазнила несовершеннолетнего и вышла замуж за молодого: что стало с бывшей женой Гордона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика