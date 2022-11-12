 

Семья главы Минвод Сергиенко владеет недвижимым имуществом на 80 млн рублей – СМИ

12.11.2022, 13:10, Разное
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Экс-супруга главы Минвод Вячеслава Сергиенко Елена Петроченкова причастна к прибыльному букмекерскому бизнесу, а также она номинальная хозяйка трех больших объектов недвижимого имущества в Ставрополе. В прессе подозревают, что эти ресурсы принадлежат самому градоначальнику, а развод четы – фикция для отвода глаз общественности от так сказать скромных «семейных ценностей» госслужащего.

Примечательно, что в 2021 году Петроченкова сделала попытку оспорить в суде Ставрополя кадастровую цену своих объектов недвижимости. Она просила установить ее на уровне 68 млн рублей, но суд оценил их более высоко – в 80 млн рублей.

Помимо этого, в СМИ информировали, что доходы предпринимательницы за 2020 год составили 29 млн рублей, а на ее счетах в разных банках было 127 миллионов в рублях и еще несколько тысяч в валюте. Также она является держательницей облигаций на 83,6 млн рублей суммарно.

Дутая патриотичность главы Минвод тоже неубедительна. Так, его дочка проходит обучение в престижном немецком вузе, который не раз был уличен в антироссийской деятельности. Да и сам Сергиенко предпочитает на отдых кататься сугубо за границу, даже после старта спецоперации на Украине. В октябре он побывал в Турции, хотя до этого он обратился к жителям Минвод с призывом экономить на новогодних праздниках ради помощи российским военнослужащим.

Такое откровенное лицемерие главы Минеральных Вод подорвало его доверие со стороны жителей города – они потребовали его смещения с должности, отправив петицию Владимиру Владимирову, губернатору Ставропольского края.


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