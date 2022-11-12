Лишился зрения: пустившаяся в откровения Бочкарева рассказала о затеянной кровавой драке

Несколько лет назад в США вспыхнуло движение

MeToo: десятки тысяч женщин находили в себе смелость признаться в пережитом ими насилии. Докатилась эта волна и до России. Тогда многие актрисы рассказали о “чрезмерной настойчивости” мужчин. Среди них была и Елена Проклова, обвинившая покойного Олега Табакова в харассменте.

На днях к этой теме вернулась Наталья Бочкарева, экс-исполнительница роли Даши Букиной в сериале “Счастливы вместе”. Актриса, возмущенная словами Прокловой, встала на защиту уважаемого ею Олега Павловича. По мнению Натальи, каждая женщина может постоять за себя. Судит она по себе: ведь даже в школьном возрасте давала жесткий отпор пристающим одноклассникам.

Пустившаяся в откровения Бочкарева рассказала о затеянной ею кровавой драке. Одного из мальчиков она стукнула головой об парту так сильно, что тот временно лишился зрения: у него выпал глаз. Поспешила Наталья добавить, что

глаз одноклассника впоследствии зажил

и все закончилось хорошо.

“Женщины бывают разные, кто-то может отказать, кто-то нет, кто-то не хочет”, – намекнула Бочкарева.

Роли в кино можно получить и не через постель, утверждает Наталья. На пробы она всегда приходила в скромной, закрытой одежде, чтобы не провоцировать мужчин и всегда получала свое.

Тем же, с кем все-таки случился харассмент, Наталья Бочкарева посоветовала не ворошить прошлое: пусть дела 50-летней давности остаются покрыты историей.