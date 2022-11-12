“Мировая обстановка влияет тоже”: Лера Кудрявцева рассказала, с какими трудностями столкнулась в последнее время

Ведущая шоу “Звезды сошлись” на канале НТВ Лера Кудрявцева активно общается с подписчиками в социальных сетях и рассказывает подробности своей жизни. Недавно она разместила публикацию относительно состояния своего здоровья.

Последствия ковида

Кудрявцева пожаловалась на неважное самочувствие. Как оказалось, дают о себе знать последствия недавно перенесенного коронавируса. В середине лета знаменитость с семьей отправилась на отдых в Болгарию, однако была вынуждена самоизолироваться из-за коварного недуга. По возвращении домой недомогание вновь вернулось.

Свое текущее состояние телеведущая оценивает как негативные последствия ковида. У нее не осталось сомнений в том, что этот вирус является синтетическим. По словам знаменитости, из-за него «летит» вся нервная система.

Лера корит себя за то, что не умеет вовремя выплескивать негативные эмоции. Она их в себе подавляет, они накапливаются и в итоге все же находят выход в виде депрессии или бессонницы.

Переживания

Телеведущая рассказала о том, что недавно вновь не смогла заснуть. Чтобы успокоиться и немного прийти в себя, она заварила чай. Кудрявцева признается, что лишилась душевного равновесия в том числе и по причине нестабильной и сложной обстановке в мире. Как и простые люди, знаменитость испытывает аналогичные эмоции и очень переживает за будущее нашей страны и всего человечества.

Большое впечатление на Кудрявцеву произвел ролик о том, когда российский солдат отбивался от гранат, лежа в окопе. Телеведущая призналась, что в этот момент у нее на глаза навернулись слезы. Знаменитость пожелала этому солдату долгих лет жизни.

Телеведущая задумывается над тем, как бы всем нам выйти психически здоровыми из всей этой истории. Остается надеяться, что со временем ситуация наладится и все разрешится: что и ведущая, и простые люди смогут восстановить душевное равновесие.

Слухи о разладе в семье

К слову сказать, в интернете есть предположение, что депрессия Кудрявцевой спровоцирована проблемах в отношениях с молодым мужем. Неоднократно в прессе писали о том, что пара находится на грани развода. Однако подтверждения этим слухам не было. Супруги продолжают жить вместе, отдыхают вместе, вместе путешествуют.

Кудрявцева ранее признавалась, что вопрос большой разницы в возрасте с мужем является для нее относительно болезненным. Морально она готова к тому, что супруг может найти себе другую женщину, помоложе. Но есть надежда, что этого не произойдет. Ведь есть немало примеров пар с большой разницей в возрасте, которые прожили вместе счастливо долгие годы.