 

Мнение: Ограничение цен на российскую нефть лишь доказывает её значимость для Запада

12.11.2022, 12:15, Разное
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Западное ограничение цен на российскую нефть имеет экономический смысл, поскольку оно не позволит Москве получать деньги для финансирования войны в Украине. Однако, как считает неназванный автор Bloomberg, это может быть воспринято Россией скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. В результате Кремль может принять ответные меры, и не только на Украине.

Ограничение цен на российскую нефть, устанавливаемое США и их союзниками, скорее всего, вступит в силу в ближайшие несколько недель. Как пишет автор Bloomberg, один вопрос заключается в том, как может действовать такое ограничение, другой вопрос — хорошая ли это идея. И сложный и неопределённый ответ на первый вопрос является причиной для беспокойства по поводу второго.

Как продолжает автор материала, ограничение цен имеет экономический смысл, поскольку оно не позволит Москве получать деньги для финансирования спецоперации на Украине, однако одна из проблем заключается в том, как установить лимит на нужном уровне. План в том, чтобы установить фиксированный предел, а не с некоторой процентной скидкой к мировым ценам на нефть. Поэтому по мере изменения мировых цен на нефть необходимо будет корректировать предельный уровень, и желательно быстро. Учитывая, что потребовались месяцы, чтобы согласиться с идеей ограничения, ещё предстоит выяснить, возможно ли это. И ситуация только ухудшится, если западная коалиция против РФ расколется или если соответствующие бюрократические структуры будут действовать медленно. Если же предельная цена окажется слишком низкой и российская нефть вообще исчезнет с мировых рынков, это может значительно усугубить и без того серьёзный глобальный экономический спад.

Но главная проблема — это риск эскалации. В той мере, в какой ограничение цен вредит России, Кремль может принять ответные меры, и не только на Украине. Ответные меры также могут иметь место на энергетических рынках. РФ может прекратить поставки в Европу, где она всё ещё продаёт газ, или занять более жёсткую позицию на нефтяных рынках и продвигать её в ОПЕК. Также РФ может начать удары по инфраструктуре Западной Европы, импортирующей энергоносители.

Как заключает автор статьи, к сожалению, ограничение цен на нефть может быть воспринято скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Самым сильным вариантом было бы вообще прекратить покупать российскую нефть. Ограничение цен на нефть сигнализирует о том, насколько она нужна и на какие экономические и дипломатические ухищрения Запад готов пойти, чтобы получить её. Поэтому остаётся только гадать, обескуражит ли этот сигнал Путина или придаст ему смелости.

«Конечно, возможно, что ограничение цены сработает. Но я не могу заставить себя поверить, что такой радужный исход вероятен», — подводит итог автор материала.


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