 

NTD – вместо отопления жителям Берлина предлагают согреться в танце

12.11.2022, 12:15, Разное
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Жителям немецкой столицы предложили сэкономить на отоплении и греться в танце. Как пишет NTD, профессиональные танцоры учат всех желающих простым движениям, которые можно складывать в композиции. Выучив это один раз, заниматься можно и дома.

«Давайте двигаться — греемся в танце!» Так называется новая инициатива, которая предлагает жителям Берлина сэкономить на отоплении.

ФАБИАН БРУННЕР, преподаватель танцев: На улице всё холоднее. И многие, включая меня, задаются вопросами: как сильно включать обогрев дома, что на себя надеть? Танцы помогают согреться. Дома тоже можно танцевать.

Занятия проходят в фойе местного оперного театра. Первое оказалось настолько успешным, что их решили организовывать каждую субботу ноября.

КРИСТИНА ТЕОБАЛД, организатор мероприятия: Что может быть лучше, чем встречаться с людьми, чтобы потанцевать под музыку и согреться? Это греет не только тело, но и душу.

САША АЙЧЕНОР, участник мероприятия: Мы уже пытаемся сэкономить на многом — просматриваем много лайфхаков, заклеиваем двери, проверяем — наглухо ли закрыты окна. По телевизору много чего советуют, и нам хотелось узнать, что предлагает наш город. И это оказалась отличная возможность погреться.

Профессиональные танцоры учат всех желающих простым движениям, которые можно складывать в композиции. Выучив это один раз, заниматься можно и дома. В программе разные стили, включая свинг, танго, сальсу и даже уроки балета «Лебединое озеро».

УЧАСТНИЦЫ МЕРОПРИЯТИЯ: Отличная идея, чтобы связать такие проблемы, как климат или энергетический кризис, хоть с чем-то позитивным. Мы с подругой хотели попробовать. Сегодня мы отлично разогрелись в танце.

Если всё и дальше пойдёт хорошо, занятия продлят и на зимние месяцы. Для всех посетителей они бесплатны.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2022 года.


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