Мы начинаем: HELLO! BEAUTY DAY в РИВ ГОШ “ЦВЕТНОЙ”
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Масштабный праздник красоты HELLO! Beauty Day можно считать отрытым – буквально через несколько минут в магазине “Рив Гош” в Универмаге «Цветной» начнутся первые выступления наших звездных экспертов, которые в течение всего дня будут делится с вами своими секретами красоты, личными историями и, конечно, хорошим настроением. Кроме того всех гостей праздника ждут приятные подарки – скидки до 50%, бьюти-боксы при покупке от 5 000 руб. и многое другое.
Прямую трансляцию с праздника смотрите ТУТ.
Программа HELLO! Beauty Day
12:00 паблик-ток – нутрициолог Марина Бессонова
13:00 паблик-ток – певец АЙЯН
13:30 паблик-ток и автограф-сессия артистов Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой
14:00 паблик-ток и автограф-сессия Юлии Савичевой
15:00 паблик-ток – Анна Дычева, эксперт области косметики и парфюмерии
15:30 астропрогноз и лайфхаки от таролога – Евгений Cossman
16:00 паблик-ток – стилист и дизайнер Алиса Боха, розыгрыш подарка от Monochrome
17:00 выступление и паблик-ток Мари Краймбрери
18:00 паблик-ток и автограф-сессия дизайнера Игоря Чапурина
18:30 приветствие Президента компании РИВ ГОШ Эдгара Шабанова и амбассадора сети Кристины Орбакайте
19:00 паблик-ток и выступление – поэтесса Ах Астахова
19:30 паблик-ток с участием гимнасток Дины и Арины Авериных
20:30 выступление Тоси Чайкиной
Ведущие HELLO! Beauty Day – Ирина Поворознюк, Елена Кулецкая и Константин Тарасюк.
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