Мы начинаем: HELLO! BEAUTY DAY в РИВ ГОШ “ЦВЕТНОЙ”

Масштабный праздник красоты HELLO! Beauty Day можно считать отрытым – буквально через несколько минут в магазине “Рив Гош” в Универмаге «Цветной» начнутся первые выступления наших звездных экспертов, которые в течение всего дня будут делится с вами своими секретами красоты, личными историями и, конечно, хорошим настроением. Кроме того всех гостей праздника ждут приятные подарки – скидки до 50%, бьюти-боксы при покупке от 5 000 руб. и многое другое.

Прямую трансляцию с праздника смотрите ТУТ.

Программа HELLO! Beauty Day

12:00 паблик-ток – нутрициолог Марина Бессонова

13:00 паблик-ток – певец АЙЯН

13:30 паблик-ток и автограф-сессия артистов Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой

14:00 паблик-ток и автограф-сессия Юлии Савичевой

15:00 паблик-ток – Анна Дычева, эксперт области косметики и парфюмерии

15:30 астропрогноз и лайфхаки от таролога – Евгений Cossman

16:00 паблик-ток – стилист и дизайнер Алиса Боха, розыгрыш подарка от Monochrome

17:00 выступление и паблик-ток Мари Краймбрери

18:00 паблик-ток и автограф-сессия дизайнера Игоря Чапурина

18:30 приветствие Президента компании РИВ ГОШ Эдгара Шабанова и амбассадора сети Кристины Орбакайте

19:00 паблик-ток и выступление – поэтесса Ах Астахова

19:30 паблик-ток с участием гимнасток Дины и Арины Авериных

20:30 выступление Тоси Чайкиной

Ведущие HELLO! Beauty Day – Ирина Поворознюк, Елена Кулецкая и Константин Тарасюк.