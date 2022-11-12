 

Мы начинаем: HELLO! BEAUTY DAY в РИВ ГОШ “ЦВЕТНОЙ”

12.11.2022, 12:05, Разное
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Масштабный праздник красоты HELLO! Beauty Day можно считать отрытым – буквально через несколько минут в магазине “Рив Гош” в Универмаге «Цветной» начнутся первые выступления наших звездных экспертов, которые в течение всего дня будут делится с вами своими секретами красоты, личными историями и, конечно, хорошим настроением. Кроме того всех гостей праздника ждут приятные подарки – скидки до 50%, бьюти-боксы при покупке от 5 000 руб.  и многое другое. 

Прямую трансляцию с праздника смотрите ТУТ.

Программа HELLO! Beauty Day

12:00 паблик-ток – нутрициолог Марина Бессонова 

13:00 паблик-ток – певец АЙЯН

13:30 паблик-ток и автограф-сессия артистов Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой 

14:00 паблик-ток и автограф-сессия Юлии Савичевой 

15:00 паблик-ток – Анна Дычева, эксперт области косметики и парфюмерии

15:30 астропрогноз и лайфхаки от таролога – Евгений Cossman

 

 

16:00 паблик-ток – стилист и дизайнер Алиса Боха, розыгрыш подарка от Monochrome

17:00 выступление и паблик-ток Мари Краймбрери

18:00 паблик-ток и автограф-сессия дизайнера Игоря Чапурина 

18:30 приветствие Президента компании РИВ ГОШ Эдгара Шабанова и амбассадора сети Кристины Орбакайте

19:00 паблик-ток и выступление – поэтесса Ах Астахова

19:30 паблик-ток с участием гимнасток Дины и Арины Авериных 

20:30 выступление Тоси Чайкиной 

Ведущие HELLO! Beauty Day – Ирина Поворознюк, Елена Кулецкая и Константин Тарасюк.


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