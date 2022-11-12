Разводятся? – Личное мнение

По субботам все ждут новостей о свадьбах, а тут сообщают, что Меган и Гарри разводятся.

Об этом заявила леди Колин Кэмпбелл у себя на канале. Ещё она называет себя королевским экспертом.



Фото: Соцсети

«Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», — цитирует специалистку Пятый канал.

То есть, не понимал вообще, а тут понял. Дошло, кто такая Меган Маркл, а потому подтолкнул к разводу.

Так и представила картинку. Стоит такая Меган и плачет. Ручки тянет, вопит, а Гарри её подталкивает.

Куда ты меня толкаешь, Гарри? А он: к разводу! Всё потому, что я понял, кто ты такая!

Люди, которые почему-то не любят милую Меган, обрадовались, но, как мне кажется, рановато. Не думаю, что развод у Сассексов произойдёт сейчас.

Впрочем, если допустить такое развитие ситуации, Меган окажется в выигрыше. После слов о теплоте покойной королевы, при разводе можно будет дать целую серию интервью о Гарри. И даже фильм снять.

Но всё это, думаю, является запасным планом Меган. Зачем ей разводиться? Да и Гарри это зачем?

Лично я не верю всяким экспертам из соцсетей. Не стоит выдавать желаемое ими за действительное. Он понял, кто она такая, говорит эксперт. Ага, а вот по этой фразе мы все поняли, что ты просто не любишь Меган.

Энергичная Меган Маркл и чуть вялый принц Гарри органично сочетаются, дополняя друг друга. Ну, и опять же — Гарри скоро мемуары выпустит.

А вам нравится как пара Меган и принц?

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