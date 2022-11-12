Мнение: Американских нефтяников пытаются раскулачить

Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики США, предложила обложить американских нефтяников огромным дополнительным налогом «на непредвиденные доходы». Идея в том, что всем сейчас тяжело, а нефть немного подорожала, и почему бы пощипать жирных котов.

Как выразилась дама, нефтяники получают исторические высокие прибыли, а США сейчас в середине войны [с Россией], и потому нефтяники должны подумать о патриотизме, о нуждах своей страны. Цены на заправках высоки, и раз уж нефтяники не хотят облегчить жизнь простым американцам, пусть тогда платят дополнительный налог (ссылка). Всё это госпожа Грэнхолм говорит с украинским флагом на заднем фоне, показывая тем самым, куда именно она собирается слить награбленное.

Американские нефтяники ответили ей вот таким забавным письмом (ссылка):

Уважаемая госпожа Министр энергетики,

Пожалуйста, не протягивайте нам руку, мы не друзья. Мы все это знаем. Вы никогда не работали в нефтяной промышленности, не были на буровой установке и даже не посещали нефтяное месторождение.

Когда цена на нефть упала до минус 37 долларов за баррель, тысячи операторов с высокими издержками были вынуждены распродавать запасы за бесценок. Вы никогда не протягивали руку помощи, мы на собственном горьком опыте убедились, что капитализм может быть очень суровым.

Теперь вы угрожаете нам «налогом на непредвиденную прибыль», потому что мы зарабатываем слишком много денег? Мы сделали эти инвестиции, когда никто другой не хотел их делать. Теперь вы хотите задним числом украсть нашу прибыль? И вы предлагаете минимальную цену в 70 долларов в качестве компенсации? Нам не нужна ваша благотворительность, мы оба знаем, что больше никогда не увидим таких цен.

Теперь вы в беде, так как из-за вашей рискованной политики у вас нет запасов на черный день. Ваши стратегические запасы нефти истощаются с каждым днем, поскольку вы пытаетесь манипулировать ценами, чтобы сделать нефть дешёвой. Вы увеличили денежную массу на 40% за два года и имеете наглость обвинять нас в высокой стоимости энергии?

Вы НЕ наш лидер, и вы НЕ говорите от нашего имени. Мы все частные компании. Наша ответственность и лояльность — перед нашими акционерами, мы не работаем ради “большего блага”. Мы просто пытаемся заработать деньги, в конце концов, это капитализм.

Мы коллективно решили сократить добычу нефти и заставить вас покупать по ГОРАЗДО более высоким ценам. Мы собираемся оставить нашу нефть в земле, пока цены не станут намного выше. Это называется шортсквиз, короткое сжатие. Иногда это происходит на рынках. Обычно не стоит показывать свои карты. Иногда капитализм может быть жестким.

С уважением,

9000 безликих, неназванных частных энергетических компаний, которые контролируют большую часть вашего энергоснабжения.

Добавлю от себя, что госпожа Грэнхолм действительно далека от бизнеса и, судя по её биографии, вообще слабо представляет, как устроен капитализм. Она работала юристом, прокурором, помощником судьи и даже губернатором Мичигана, но ни к энергетике, ни к финансам её деятельность никогда отношения не имела.

А вот комментарий к письму нефтяников от одного из представителей делового сообщества:

Нельсон Хамфрис, специалист по связям 2-й степени, 2-я консультационная и контрактная работа в области химии и технологического проектирования:

«Администрация демонстрирует типичное левацкое мышление. Те же рассуждения, которые использует администрация, стоят за каждым коммунистическим планом, который полностью проваливается. По сути, они хотят, чтобы люди делали то, что противоречит их интересам, и если они откажутся, они будут наказаны. Каждый раз, когда это было опробовано, результат получался один и тот же. Люди ничего не делают. Вы получаете меньше того, что хотите или в чем нуждаетесь».