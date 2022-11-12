Запертый женой Солнцев воет от страха: Дает мне

Еще в 2018 году в лучших традициях Похора Шаляпина Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкович. Дама, годившаяся ему в матери, недолго, однако, радовала шоумена: через три года они развелись. Брак запомнился пользователям интернета как один непрекращающийся скандал, щедро сдобренный пробирающими до мурашек высказываниями Гогена.

Через пару недель после развода Солнцев объявил: женился на дочери экс-супруги Полине Терешкович. Гнался за счастьем, но, увы, обрел лишь новые скандалы. Однажды жена даже заявила, что оказавшийся в больнице Гоген Солнцев подвергся операции по смене пола. Гоген, только что выписавшийся из госпиталя, был даже вынужден съехать из семейной квартиры.

Таким образом, семейная жизнь снова превратилась в ад: вторая супруга резко растолстела и перестала привлекать шоумена. А от первой Гоген Солнцев и вовсе воет от страха. Екатерина Терешкович, по словам мужчины, состоит на учете в ПНД и не отдает отчета своим поступкам: то приглашает домой бомжей, то угрожает внукам.

Самое страшное в этой ситуации то, что от нее Солнцеву никуда не деться. Запертый женой в браке, он неоднократно уже просил Полину Терешкович о разводе, но получал лишь отказы.

“Не дает мне развод”, – признался обессиленный скандалами Гоген Солнцев.