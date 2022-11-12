 

Ввозимые в Россию смартфоны будут оснащаться антенной, настроенной на приём российских телеканалов

12.11.2022, 11:33, Разное
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В Совете Федерации готовят законопроект, который обяжет иностранных производителей смартфонов оснащать их антеннами, настроенными на приём российских телеканалов.

Речь идёт не только о гаджетах, предназначенных для поставок в Россию, но и вообще о всей продукции – такое уточнение сделано в связи с ростом числа «серых» аппаратов на отечественном рынке.

По словам представителей ведомства, нововведение является качественно новым шагом по сравнению с требованием установки отечественных приложений. Оно призвано упростить для российских пользователей доступ к проверенной и объективной информации, а также помочь развитию отечественной рекламной сферы.

Текст документа гласит о том, что помимо всплывающего окна с предложением обязательной установки российского софта, которое было на ввозимых устройствах ранее, появится новое окно, предлагающее пользователю выбрать своего телеоператора, тарифный план и любимые каналы (как минимум один любимый канал должен входить в топ-3 федеральных).

В Совфеде не уточнили, какие именно санкции будут применяться к иностранным производителям, которые проигнорируют новое требование, но отметили, что установка такой антенны на продукцию для всех регионов положительно скажется на информированности мирового сообщества о реальном положении дел.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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