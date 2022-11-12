Трендовые стрижки осени-зимы для длинного лица: лучшие прически, которые сбалансируют его черты

Есть множество разных привлекательных моделирующих форму лица причесок, поэтому у вас есть прекрасная возможность выбрать для себя лучшую. Рассмотрим несколько моделей трендовых стрижек для нынешнего и предстоящего сезонов, которые идеально подходят для утонченного лица.

Многослойная с закругленными кончиками волос

Если ваше лицо больше в длину, чем в ширину, и в нем нет острых краев, его можно назвать продолговатым. Хорошая новость заключается в том, что оно очень приближено к овальному, которое считается идеальным по форме. Сбалансировать форму не сложно, например, при помощи многослойной прически с завитыми наружу кончиками. Во-первых, вы сможете продемонстрировать красоту своих локонов, а во-вторых, ваше лицо визуально станет шире, к чему и нужно стремиться.

Боб

Очень стильная и вечно модная прическа, которая поможет вам решить вопрос. Отличным вариантом станет небольшая длина, приблизительно до шеи или до плеч. Можете сделать ровный или косой пробор, кончики завить вовнутрь, чтобы форма стала более округлой. Визуально ваше лицо станет шире, и форма будет максимально приближенной к идеальной.

С челкой-шторкой

Челка-занавес по-прежнему в тренде, и в вашем случае станет одним из самых выигрышных элементов прически. Выберите нужную длину, слегка завейте волосы, чтобы получились пляжные волны, и вы станете выглядеть просто великолепно.

Шег

Эта многослойная и очень привлекательная прическа также готова прийти вам на помощь. Волосы смотрятся очень привлекательно, поскольку он естественны в своей форме (техника стрижки помогает ее создать). Прическа имеет ряд преимуществ, поскольку помимо красоты, еще и является очень практичной (вам практически не потребуется времени на укладку).

В стиле Тейлор Свифт

Очень стильная прическа на средние волосы, которая также в верхней своей части имеет форму широкого овала (при желании вы сможете добавить ширины и превратить форму в шар). Отличный вариант для тех, кто не привык проводить у зеркала много времени, но мечтает о том, чтобы всегда выглядеть ухоженной.

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Минималистическая прическа на длинные волосы

Достаточно сделать челку-шторку и добавить несколько слоев, чтобы получить идеально подходящую для длинного лица прическу. Она выглядит естественно и в то же время стильно. Она также не нуждается в длительной укладке, достаточно высушить волосы привычным для вас способом, и каждая прядь займет свое место.

Конский хвост

Очень модная и трендовая на все времена любимая многими представительницами прекрасного пола прическа, которая не только моделирует форму лица, но и демонстрирует красоту его черт. Соберите все волосы на макушке и зафиксируйте их резинкой. Затем отделите одну небольшую прядь и оберните ею до конца длины вокруг основания хвостика. Кончики закрепите невидимкой.

Современный паж (на главном фото)

Идеальный вариант для счастливых обладательниц густых волос. Прическа смотрится очень стильно, особенно, если вы дополните ее челкой. Выберите небольшую длину и постарайтесь оформить ее в виде шара (чем шире, тем лучше). Ваше лицо будет выглядеть в меру утонченным, и нужный эффект будет получен.

Объемная кудрявая

Если вы являетесь обладательницей кудрявых от природы волос, носите их распущенными, это будет идеальная прическа для утонченного лица. Но если ваши волосы не вьются, это не повод для отказа от понравившейся модели. Сделайте биозавивку или используйте нужные инструменты.

Короткая многослойная пикси

Отличный выбор, который подойдет именно вам. Если вы являетесь почитательницей коротких стрижек, этот вариант станет для вас идеальным.

Волнистые волосы с челкой

Стильная и эффектная прическа, которая поможет вам продемонстрировать красоту волос. Ее плюсом является универсальность и практичность, поскольку прическа подходит для дам любого возраста, а на ее укладку потребуется минимум времени.