Где будут есть москвичи в следующем году: итоги регионального тура ресторанной премии WhereToEat Moscow 2022

Первое место в рейтинге лучших ресторанов Москвы вновь занял Twins Garden и его бессменные шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант Folk (шеф-повар Александр Лощинин).

Топ-10 московских ресторанов по версии WhereToEat Moscow 2022:

Twins Garden

Savva

Folk

Olluco

White Rabbit

Loona

Sage

Artest

Maya

AVA

Всего в рейтинг вошло 199 гастрономических мест из Москвы и Московской области.

Twins Garden, как и год назад, выиграл награду в специальной номинации «Выбор СМИ» (здесь голосуют представители масс-медиа). Титул «Шеф-повар года» по итогам голосования основной коллегии экспертов, насчитывающей 100 специалистов ресторанной отрасли Москвы, достался Андрею Шмакову (Savva). Ну а «Сомелье года» стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. К слову, в 2020 году Евгения уже побеждала в этой номинации. «Лучшим баром», как и в том же 2020-м, стал The Bix. В специальной номинации «Официант года по версии сервиса “нетмонет”» был отмечен Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti.