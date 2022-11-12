 

Где будут есть москвичи в следующем году: итоги регионального тура ресторанной премии WhereToEat Moscow 2022

12.11.2022, 10:41, Разное
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Первое место в рейтинге лучших ресторанов Москвы вновь занял Twins Garden и его бессменные шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант Folk (шеф-повар Александр Лощинин). 

Топ-10 московских ресторанов по версии WhereToEat Moscow 2022:

  • Twins Garden
  • Savva
  • Folk
  • Olluco
  • White Rabbit
  • Loona
  • Sage
  • Artest
  • Maya
  • AVA

    • Всего в рейтинг вошло 199 гастрономических мест из Москвы и Московской области.

    Twins Garden, как и год назад, выиграл награду в специальной номинации «Выбор СМИ» (здесь голосуют представители масс-медиа). Титул «Шеф-повар года» по итогам голосования основной коллегии экспертов, насчитывающей 100 специалистов ресторанной отрасли Москвы, достался Андрею Шмакову (Savva). Ну а «Сомелье года» стала Евгения Назимова из открывшегося в начале нынешнего года ресторана Maya. К слову, в 2020 году Евгения уже побеждала в этой номинации. «Лучшим баром», как и в том же 2020-м, стал The Bix. В специальной номинации «Официант года по версии сервиса “нетмонет”» был отмечен Алексей Зиновьев из Sartoria Lamberti. 


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