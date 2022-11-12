Высокие отношения: Брюс Уиллис с женой трогательно поздравили его бывшую с днем рождения

Брюс Уиллис и Деми Мур развелись больше 20 лет назад, но до сих пор относятся друг к другой с большой любовью. Поэтому не удивительно, что самое первое поздравление в день своего рождения Мур получила от экс-супруга. Его у себя в соцсетях опубликовала Эмма Хеминг, нынешняя жена Брюса Уиллиса, с которой у Мур тоже сложились теплые отношения. Эмма обнародовала совместное фото с мужем, на котором они держат в руках мемуары Деми.

Мы любим тебя такой, какая ты есть, как снаружи, так и внутри, – гласит подпись под снимком.

Стоит отметить, что у Хеминг есть все причины, чтобы сказать такое Мур от всего сердца. Именно Деми сейчас как никто другой помогает Эмме справится с тяжелым недугом мужа. У Брюса Уиллиса была диагностирована афазия (“частичное расстройство речевой деятельности”), из-за которой он почти не может говорить, а соответственно, и участвовать в новых проектах. В изданию The Bump Хеминг призналась, что все происходящее сильно пошатнуло ее ментальное здоровье.

Я ставлю потребности своей семьи выше собственных, что не делает меня каким-то героем, – сказала она, – Постоянная забота о членах семьи сказалась на моем психическом здоровье и общем состоянии организма. И это никому из нас не идет на пользу.

Напомним, что Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в далеком 1987 году, но в 2000 брак распался. У актеров три общих дочери – Таллула, Румер и Скаут ЛаРу. В 2007 году на съемках фильма “Идеальный незнакомец” Уиллис познакомился со своей новой избранницей, британской актрисой и фотомоделью Эммой Хеминг. Пара связала себя узами брака спустя два года, в 2009-м. И на торжественном Деми, конечно, была в числе особых гостей.