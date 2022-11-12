Делаем ставку на джемпер, джинсы и другие базовые вещи: способы стильно вписать шляпу в свой осенний образ

Широкополая шляпа — элегантный головной убор, с помощью которого можно создавать изысканные женственные образы. И хотя лето уже прошло, осенью еще есть возможность интегрировать данный аксессуар в повседневные луки. Вдохновляемся идеями.

Со свитером и джинсами

Непринужденный и симпатичный образ в стиле кэжуал получается, если сочетать джинсы скинни со свитером (немного оверсайз). Широкополая шляпа добавит в лук нотку французского шика.

С блейзером и юбкой

Проявите изобретательность и сочетайте между собой несочетаемые на первый взгляд вещи. Например, длинную яркую юбку из струящейся ткани с этническим принтом, белую футболку и черный блейзер оверсайз. Завершите образ широкополой шляпой с чуть загнутыми наверх полями (наподобие ковбойской). Чтобы лук получился более гламурным, отдайте предпочтение белому головному убору, инкрустированному бусинами или жемчугом.

С платьем

В этом сезоне в моде платья с анималистичным принтом: например, «под тигра» или «под леопарда». Осенью отдавайте предпочтение платью длины макси с длинными рукавами. Оно хорошо смотрится с ботильонами или с высокими сапогами. Широкополая однотонная шляпа станет «изюминкой» вашего образа, сделает его более гармоничным, целостным и завершенным.

С джемпером и джинсами

Облачитесь в черную одежду, чтобы выглядеть выше, стройнее и чтобы создать более формальный и строгий образ. Например, вы можете сочетать темные джинсы и темную кофту с длинными рукавами. Шляпа и сумка в тон одежде будут весьма уместны.

Если же вы не хотите, чтобы образ получился чересчур мрачным, можете разбавить его обувью светлого оттенка. Или набросьте на плечи светлый свитер.

В стиле барбикор

Барбикор — это концепция стиля куклы Барби. Чтобы создать лук в таком стиле, просто включите в образ аксессуары розового цвета. Например, шляпу, шарф и обувь.

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С джинсовой одеждой

Создать стильный повседневный лук можно с помощью джинсов и джинсовой рубашки. Чтобы не замерзнуть, наденьте под низ худи или толстовку. Одежда из светлого денима красиво смотрится с кремовыми шляпой и обувью. Обратите внимание на биркенштоки. Такая обувь поможет вам выдержать концепцию бохо.

Многослойный образ

Создать многослойный образ в стиле кэжуал не составит труда при наличии вещей из базового гардероба. Речь идет о свитере оверсайз, джинсах и меховой жилетке. Если штаны укороченные, тогда сочетайте их с ботильонами. Широкополая шляпа пусть сочетается с тем или иным элементом образа (например, с обувью).

С одеждой с принтом

Если у вас наряд состоит из одежды с рисунком, тогда пускай головной убор будет однотонным. Если вы хотите сделать акцент на аксессуарах, привлечь к ним внимание, тогда пусть они будут яркого и насыщенного цвета: к примеру, красного.

С юбкой миди и курткой-рубашкой

Вас привлекают яркие и креативные образы? Тогда можете взять на вооружение данную идею. Сочетайте красную куртку-рубашку с юбкой миди с рисунком в клетку. Зеленая сумка и зеленая обувь прекрасно впишутся в наряд. А во шляпа пускай будет красной и в ковбойском стиле, чтобы придать образу больше неформальности.