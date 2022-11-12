Регионы попросят передать в Москву устаревшие и небезопасные импортные аппараты МРТ и КТ

Чиновники от медицины приняли решение внести некоторые коррективы в национальный проект «Здравоохранение».

Решено в течение полугода поставить на баланс Москвы 90 процентов региональной медицинской техники, купленной не ранее 2015-го года в рамках упомянутого нацпроекта.

Регионы получат наиболее совершенную и вожделенную любым медучреждением отечественную технику, в то время как Москва и другие крупные города будут вынуждены перебиваться иностранными б/у аппаратами. Такая рокировка позволит «оптимизировать баланс распределения» и «реконструировать алгоритмы медицинских поставок», что приведёт к росту качества медицинского обслуживания.

Планируется, что производство отечественной техники стартует на позже 2027-го года и сможет целиком удовлетворить потребности медицины регионов. К 2035-му году каждый населённый пункт в России с численностью населения от 2 тысяч человек будет обеспечен как минимум одним аппаратом МРТ и одним аппаратом КТ. В то же время регионы смогут обезопасить пациентов, избавившись от старой импортной техники, уже в ближайшие месяцы.

Завод по производству медтехники в Москве планируется построить за счёт частных инвестиций и бюджетов регионов.

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