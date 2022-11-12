Fox Business – Байден глух к чаяниям простых американцев

Республиканцы в случае полной победы дадут Байдену возможность взаимодействовать с ними в рамках их повестки, если президент будет готов к этому, отметил член палаты представителей Стив Скализ в эфире Fox Business. Пока что Байден убеждён, что, несмотря на множество структурных проблем, ничего меняться не должно — это оскорбительно для всех людей, которые давно ждут перемен, подчеркнул политик.

Стив Скализ, как вы отреагируете на его (Байдена. — ИноТВ) вчерашние слова о том, что он не будет меняться? 75 процентов опрошенных считают, что мы в целом движемся в неверном направлении. «Будете ли вы меняться?» — спросил репортёр, а он ответил: «Нет, я не буду меняться». Как вы относитесь к этому?

СТИВ СКАЛИЗ, член палаты представителей от Луизианы: Это оскорбление для миллионов американцев, которые говорят, что хотят изменений, и они проголосовали за это. Из числа перемен — мы выиграли во множестве мест, где не побеждали долгое время. Моника де ла Крус вернула республиканцам парламентское кресло, которое партия не занимала более ста лет! Мы заняли место от Мичигана, где побеждает Джон Джеймс, а Том Кин — младший выигрывает в Нью-Джерси. Появляется множество отличных кандидатов, чтобы помочь изменить ситуацию и вернуть страну на верный путь, а также сфокусировать внимание на экономических проблемах, от которых серьёзно страдают семьи со средним и низким достатком. Если президент Байден не хочет помогать нуждающимся семьям, каков его посыл для них? Мы знаем, что семьи справляются с трудом, особенно люди с низким достатком, из-за байденовской инфляции и многих других кризисных явлений, которые он спровоцировал крайне левыми политическими мерами.

То есть фактически он не последует примеру Билла Клинтона? Кажется, нам не нужно завышать ожидания. (Не стоит рассчитывать на то, что. — ИноТВ) он может пересмотреть свой подход и заняться проблемами избирателей. Повторимся, вы стали большинством в палате представителей, то же может случиться и всСенате, пока что процесс не завершён. Я бы сказал, что это своего рода объявление войны.

СТИВ СКАЛИЗ: Ларри, смотрите: мы дадим ему возможность работать с нами в рамках смелой консервативной повестки, с которой мы баллотировались. Мы действительно показали избирателям в нашей стане, что мы будем делать, если станем большинством в палате представителей. Они ответили, (проголосовав за наших кандидатов. — ИноТВ), позволив нам стать большинством. Мы изложили наши планы в документе «Приверженность Америке». В январе мы с первого же дня начнём принимать законы с целью вновь вернуть стране энергетическую независимость. Повторюсь, мы не должны полагаться на другие государства в плане энергоносителей, когда мы можем добывать их тут! Вы много об этом говорили. Это не подразумевает истощение стратегических запасов топлива, как сделал Байден, — так проблему не решить. Это означает противостояние с Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой, Ираном.

Давайте сами производить энергию, давайте разберёмся с высокими ценами, которые люди видят в продуктовых магазинах и которые, кажется, не волнуют президента Байдена. Мы сфокусируемся именно на этих вопросах. Я говорил о ситуации на границе: дело не только в миллионах въезжающих людей — в страну также попадает фентанил и другие наркотики, от которых ежегодно гибнет более ста тысяч молодых людей. Волнует ли президента Байдена тот факт, что за прошлый год порядка 100 тысяч молодых людей умерло из-за наркотиков, которые попадают сюда через открытую южную границу? Ларри, это 300 человек в день! Молодёжь гибнет, а Байден говорит, что ничего не изменится? Это неприемлемо! Мы будем принимать законы, чтобы решить эту проблему. Будет ли президент Байден работать с нами? Мы дадим ему такую возможность.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2022 года.